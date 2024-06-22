Макдэвид о 3-3 с «Флоридой»: «Рады, что наш сезон продолжается. С нетерпением ждем следующего матча»

Коннор Макдэвид высказался после матча плей-офф против «Флориды».

«Эдмонтон» одержал победу в шестой игре финала Кубка Стэнли с «Пантерс» (5:1), сравняв счет в серии 3-3.

«Мы просто рады, что наш сезон продолжается.

Игра за игрой, день за днем. С нетерпением ждем следующего матча», – сказал капитан «Эдмонтона» .

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«Ойлерс» прожили три матча как один. В глазах – пожар, педаль газа – в пол