Макдэвид о 3-3 с «Флоридой»: «Рады, что наш сезон продолжается. С нетерпением ждем следующего матча»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался после матча плей-офф против «Флориды».

«Эдмонтон» одержал победу в шестой игре финала Кубка Стэнли с «Пантерс» (5:1), сравняв счет в серии 3-3.

«Мы просто рады, что наш сезон продолжается. 

Игра за игрой, день за днем. С нетерпением ждем следующего матча», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!

«Ойлерс» прожили три матча как один. В глазах – пожар, педаль газа – в пол

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да уж вот это затащили с 0-3 в финале. По истине творят чудеса.
+18
-3
+15
Ответ Matador
Если Эдмонтон победит, то Макдэвида уже сейчас можно будет называть Великим и ставить в один ряд Лемье, Гретцки, Ягром, Хоу, Овечкиным.
Овечкиным...
))))

Он уже лучше Овечкина по карьере. О чем речь вообще? Причем тут все эти великие игроки и Овечкин? Зайцева ещё бы вписали)))
+22
-9
+13
Вперёд, Макди!
+16
-4
+12
Ответ Matador
Если Эдмонтон победит, то Макдэвида уже сейчас можно будет называть Великим и ставить в один ряд Лемье, Гретцки, Ягром, Хоу, Овечкиным.
Он и без кубка великий, выигрывает команда а не один игрок. Гретцки без курри коффи месье так больше и не выиграл в других командах. Потому что такие партнеры единицы.
+13
-1
+12
Ответ Matador
Если Эдмонтон победит, то Макдэвида уже сейчас можно будет называть Великим и ставить в один ряд Лемье, Гретцки, Ягром, Хоу, Овечкиным.
Саша уж сильно лишний в это списке))
+11
-1
+10
Победы Эдмонтону , заслужили
+9
-2
+7
Если Эдмонтон победит, то Макдэвида уже сейчас можно будет называть Великим и ставить в один ряд Лемье, Гретцки, Ягром, Хоу, Овечкиным.
+16
-11
+5
Ответ Maxim Shumov
Саша уж сильно лишний в это списке))
Даже в США и Канаде его называют Великим, но конечно до уровня величия Гретцки, Лемье или Орра не дотягивает конечно.
+3
-1
+2
Одни рады что сезон продолжается и с нетерпением ждут следующего матча - другие мечтают скорее бы он закончился, еще играть один матч.

Вот с таким менталитетом подходят к седьмому матчу команды. Как бы победитель напрашивается. Будем посмотреть.
0
0
0
Ответ Слава Каплунов
Он и без кубка великий, выигрывает команда а не один игрок. Гретцки без курри коффи месье так больше и не выиграл в других командах. Потому что такие партнеры единицы.
Ну обычно считается, что для того чтобы называться Великим нужно не только иметь хорошую личную стату, но и выиграть какие-нибудь титулы: КС, ОИ и чем больше тем лучше.
+1
-1
0
Ответ Фанат Ференцвароша
Овечкиным... )))) Он уже лучше Овечкина по карьере. О чем речь вообще? Причем тут все эти великие игроки и Овечкин? Зайцева ещё бы вписали)))
Согласен. Потенциально лучший снайпер в истории игры никак не может быть великим. Нужно считать для величия только передачи и предголевые обводки
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий