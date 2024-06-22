Макдэвид о 3-3 с «Флоридой»: «Рады, что наш сезон продолжается. С нетерпением ждем следующего матча»
Коннор Макдэвид высказался после матча плей-офф против «Флориды».
«Эдмонтон» одержал победу в шестой игре финала Кубка Стэнли с «Пантерс» (5:1), сравняв счет в серии 3-3.
«Мы просто рады, что наш сезон продолжается.
Игра за игрой, день за днем. С нетерпением ждем следующего матча», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
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))))
Он уже лучше Овечкина по карьере. О чем речь вообще? Причем тут все эти великие игроки и Овечкин? Зайцева ещё бы вписали)))
Вот с таким менталитетом подходят к седьмому матчу команды. Как бы победитель напрашивается. Будем посмотреть.