Вячеслав Быков: «Бобровский – выдающийся спортсмен. Надеюсь, «Флорида» вместе с ним все-таки выиграет Кубок Стэнли. Многое зависит от работы штаба»

Вячеслав Быков высказался о серии «Флориды» против «Эдмонтона».

«Ойлерс» выиграли три матча подряд против «Пантерс», сравняв счет в финальной серии Кубка Стэнли (3-3).

– Вы расстроитесь, если не возьмет Кубок Стэнли?

– Я всегда радуюсь за ребят, когда они добиваются успехов в своем деле. Сергей – выдающийся спортсмен, который старается быть лидером своей команды и вести ее к победе. Надеюсь, что « » вместе с ним все-таки выиграет трофей в этом году.

Я не знаю, на чьей стороне преимущество перед седьмым матчем серии. Многое зависит от работы тренерского штаба «Флориды».

Непонятно, как они проведут анализ ситуации, предоставят план на последний матч и улучшат психологическое состояние своих игроков, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.