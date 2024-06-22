Вячеслав Быков: «Бобровский – выдающийся спортсмен. Надеюсь, «Флорида» вместе с ним все-таки выиграет Кубок Стэнли. Многое зависит от работы штаба»
Вячеслав Быков высказался о серии «Флориды» против «Эдмонтона».
«Ойлерс» выиграли три матча подряд против «Пантерс», сравняв счет в финальной серии Кубка Стэнли (3-3).
– Вы расстроитесь, если Бобровский не возьмет Кубок Стэнли?
– Я всегда радуюсь за ребят, когда они добиваются успехов в своем деле. Сергей – выдающийся спортсмен, который старается быть лидером своей команды и вести ее к победе. Надеюсь, что «Флорида» вместе с ним все-таки выиграет трофей в этом году.
Я не знаю, на чьей стороне преимущество перед седьмым матчем серии. Многое зависит от работы тренерского штаба «Флориды».
Непонятно, как они проведут анализ ситуации, предоставят план на последний матч и улучшат психологическое состояние своих игроков, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
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