Вячеслав Быков: «Бобровский – выдающийся спортсмен. Надеюсь, «Флорида» вместе с ним все-таки выиграет Кубок Стэнли. Многое зависит от работы штаба»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Вячеслав Быков Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Вячеслав Быков высказался о серии «Флориды» против «Эдмонтона».

«Ойлерс» выиграли три матча подряд против «Пантерс», сравняв счет в финальной серии Кубка Стэнли (3-3).

– Вы расстроитесь, если Бобровский не возьмет Кубок Стэнли?

– Я всегда радуюсь за ребят, когда они добиваются успехов в своем деле. Сергей – выдающийся спортсмен, который старается быть лидером своей команды и вести ее к победе. Надеюсь, что «Флорида» вместе с ним все-таки выиграет трофей в этом году.

Я не знаю, на чьей стороне преимущество перед седьмым матчем серии. Многое зависит от работы тренерского штаба «Флориды».

Непонятно, как они проведут анализ ситуации, предоставят план на последний матч и улучшат психологическое состояние своих игроков, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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2 комментария
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В переводе: если Флорида выиграет - это полностью заслуга Боба
Если проиграет - тренеры не доработали
Классический патриотизм
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Ответ Maxim Shumov
В переводе: если Флорида выиграет - это полностью заслуга Боба Если проиграет - тренеры не доработали Классический патриотизм
вообщем после всех этих интервью понимаешь , что Бобровскому мешает вся команда и тренерский штаб. без всего этого он в одного держал БЫ кубок над головой вместе с конем
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