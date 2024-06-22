Плющев о 3-3 в финале Кубка Стэнли: «Флорида» подхватила синдром «ну одну игру из четырех мы заберем». На это нарывались многие команды»
Владимир Плющев высказался об игре «Флориды» в финале Кубка Стэнли.
«Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Пантерс», сравняв счет в серии (3-3).
«То, что «Флорида» допускает много ошибок в обороне, факт. С чем это связано, я не знаю, это с главным тренером надо разбираться.
В принципе, после второго, а лучше после первого поражения надо было делать выводы. Они подхватили синдром «ну одну игру из четырех мы заберем».
На это нарывались очень многие команды, у нас в КХЛ тоже», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Всего третий случай в истории финалов, когда после 0-3 стало 3-3