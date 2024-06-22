Плющев о 3-3 в финале Кубка Стэнли: «Флорида» подхватила синдром «ну одну игру из четырех мы заберем». На это нарывались многие команды»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Владимир Плющев НХЛ КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Владимир Плющев высказался об игре «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Пантерс», сравняв счет в серии (3-3).

«То, что «Флорида» допускает много ошибок в обороне, факт. С чем это связано, я не знаю, это с главным тренером надо разбираться.

В принципе, после второго, а лучше после первого поражения надо было делать выводы. Они подхватили синдром «ну одну игру из четырех мы заберем».

На это нарывались очень многие команды, у нас в КХЛ тоже», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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6 комментариев
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"Одну из четырёх" - многие?
+6
0
+6
Многие?)
Всего третий случай в истории финалов, когда после 0-3 стало 3-3
+2
0
+2
Ответ old folk
Многие?) Всего третий случай в истории финалов, когда после 0-3 стало 3-3
Речь не о финале, а о матчах плей-офф в целом.
+3
-2
+1
Ответ may1945
Речь не о финале, а о матчах плей-офф в целом.
А, ну такое каждый год (нет).
+1
0
+1
и это тоже + ломка 8:1....
0
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