Леонид Вайсфельд: «Флорида» в первые три игры и во вторые – две разные команды. Они практически не создают моменты»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Леонид Вайсфельд НХЛ Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о финальной серии Кубка Стэнли-2024.

«Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3).

«Я не знаю, что произошло с «Флоридой». Но то, что я вижу, – они практически не создают моменты. А «Эдмонтон» очень хорошо бежит в контратаки – практически все реализовывает.

Не знаю, что будет в седьмой игре. «Флорида» в первые три игры и «Флорида» во вторые три игры – это две разные команды.

Седьмой матч – максимально непредсказуемый. Кого-то это прибивает, а кому-то, наоборот, придает дополнительные силы», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий