Леонид Вайсфельд: «Флорида» в первые три игры и во вторые – две разные команды. Они практически не создают моменты»

Леонид Вайсфельд высказался о финальной серии Кубка Стэнли-2024.

« » выиграл три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3).

«Я не знаю, что произошло с «Флоридой». Но то, что я вижу, – они практически не создают моменты. А «Эдмонтон» очень хорошо бежит в контратаки – практически все реализовывает.

Не знаю, что будет в седьмой игре. «Флорида» в первые три игры и « » во вторые три игры – это две разные команды.

Седьмой матч – максимально непредсказуемый. Кого-то это прибивает, а кому-то, наоборот, придает дополнительные силы», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.