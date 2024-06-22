Фетисов о серии «Флориды» с «Эдмонтоном»: «Что-то непонятное происходит. Это урок, что расслабляться нельзя, даже ведя 3-0. Это НХЛ, где люди бьются до конца за каждый шанс»

Вячеслав Фетисов высказался о финальной серии Кубка Стэнли.

« » выиграл три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3).

«Хотел бы, чтобы наши ребята стали обладателями Кубка Стэнли. Нашему вратарю уже пора было стать MVP всего сезона. Но что-то непонятное происходит.

Тот самый урок, что расслабляться нельзя, даже ведя 3-0. Кажется, что все у тебя уже в руках, а это спорт. Это хоккей! Это НХЛ, где люди бьются до конца за каждый шанс. Но тем интереснее будет седьмая игра», – сказал двукратный олимпийский чемпион .