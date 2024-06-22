Фетисов о серии «Флориды» с «Эдмонтоном»: «Что-то непонятное происходит. Это урок, что расслабляться нельзя, даже ведя 3-0. Это НХЛ, где люди бьются до конца за каждый шанс»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Вячеслав Фетисов Сергей Бобровский НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о финальной серии Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3).

«Хотел бы, чтобы наши ребята стали обладателями Кубка Стэнли. Нашему вратарю уже пора было стать MVP всего сезона. Но что-то непонятное происходит.

Тот самый урок, что расслабляться нельзя, даже ведя 3-0. Кажется, что все у тебя уже в руках, а это спорт. Это хоккей! Это НХЛ, где люди бьются до конца за каждый шанс. Но тем интереснее будет седьмая игра», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На мой взгляд Кошки не расслабились. Скорее Нефтяники после 8:1 поймали свою игру, обрели уверенность и дело пошло.
+7
0
+7
Ответ Турбомарсоход
Победа Эдмонтона выглядит более вероятной. Не дадут Бобсу Конн Смайт, успокойтесь уже. После 8:1 об этом даже думать не стоит. Дело в не в политике, но в том что Серёга при помощи остальных ребят сильно уменьшил свои шансы на этот трофей.
Откуда вы такие берётесь, кто говорит про КСТ для Бобровского? Все адекватные ещё после 5-й игры поняли, что приз у Мака. Вы к кому обращаетесь, к себе чтоли? И 8:1 это только эпизод, если после этого он бы засушил или близко к этому 5-ю игру, шансы были реальные. 5 пропущенных не были приговором.
+7
-1
+6
Победа Эдмонтона выглядит более вероятной.
Не дадут Бобсу Конн Смайт, успокойтесь уже. После 8:1 об этом даже думать не стоит. Дело в не в политике, но в том что Серёга при помощи остальных ребят сильно уменьшил свои шансы на этот трофей.
+7
-3
+4
От уверенности до самоуверенности один шаг. Надеюсь это послужит уроком Флориде.
+2
0
+2
Как всегда обычный договорняк.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий