Фетисов о серии «Флориды» с «Эдмонтоном»: «Что-то непонятное происходит. Это урок, что расслабляться нельзя, даже ведя 3-0. Это НХЛ, где люди бьются до конца за каждый шанс»
Вячеслав Фетисов высказался о финальной серии Кубка Стэнли.
«Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3).
«Хотел бы, чтобы наши ребята стали обладателями Кубка Стэнли. Нашему вратарю уже пора было стать MVP всего сезона. Но что-то непонятное происходит.
Тот самый урок, что расслабляться нельзя, даже ведя 3-0. Кажется, что все у тебя уже в руках, а это спорт. Это хоккей! Это НХЛ, где люди бьются до конца за каждый шанс. Но тем интереснее будет седьмая игра», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Не дадут Бобсу Конн Смайт, успокойтесь уже. После 8:1 об этом даже думать не стоит. Дело в не в политике, но в том что Серёга при помощи остальных ребят сильно уменьшил свои шансы на этот трофей.