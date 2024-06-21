Тарасенко перед 6-м матчем с «Эдмонтоном»: «Мы здесь, чтобы показать нашу лучшую игру. Давление – это привилегия. Это значит, что ты делаешь что-то важное»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко высказался в преддверии 6-й игры серии против «Эдмонтона».

6-й матч серии финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Ойлерс» (3-2) состоится 22 июня. Начало – в 03:00 по московскому времени.

«Я думаю, что давление – это привилегия. Это значит, что ты делаешь что-то важное. Что бы ни случилось, это уже случалось раньше.

Мы здесь для того, чтобы сегодня показать нашу лучшую игру», – сказал нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко.

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6 комментариев
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Только игра снова в не получается.Много ошибок.В нападении не играем.Ошибка гол.Эдмонтон не даёт не чего сделать.Походу 7 матч ждём.
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Ой, конечно, привилегия. С таким уровнем игры пора в Сибирь возвращаться, Владимир.
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Давление это привилегия обосраться в 6 матче)))
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Володя, вперёд! 💥
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...минуток 10-12 Вова играет,травма что ли
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Ничего Володя у вас с командой "не срослось" для победы и в 6 матче -увы !
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