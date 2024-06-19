Александр Кожевников: «У «Флориды» не очень хорошо выглядит защита. Они благодаря Бобровскому далеко забрались, но Сергей же не вечный»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Владимир Тарасенко Александр Кожевников Коннор Макдэвид Хоккей

Александр Кожевников высказался о серии «Флориды» с «Эдмонтоном».

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о том, с чем связан спад «Пантерс». Клуб проиграл два матча подряд. Счет в серии финала плей-офф НХЛ – 3-2 в пользу «Флориды».

«Да там Бобровский просто чудеса творил. Посмотрите первые матчи. У «Флориды» не очень хорошо выглядит защита.

В том году они неудачно сыграли. В этом благодаря Бобровскому далеко забрались, но Сергей же не вечный, чтобы стоять на ноль.

«Флориде» нужно тоже настроиться. Сейчас уже больше психология играет, чем тренер или что-то еще. Нужна командная работа внутри коллектива.

От каждого ведущего игрока передается энергетика, там Макдэвид, здесь Бобровский. Но и Тарасенко должен помочь. Теперь может быть все, что хотите», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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3 комментария
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"У «Флориды» не очень хорошо выглядит защита."

Вот в этом с Кожевниковым согласен.Всегда удивлялся,как они с такой защитой так далеко забрались.
И в таком продвижении Боб сыграл очень большую роль.
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Кожевников эдакий русский аналог капитана очевидности
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