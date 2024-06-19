Александр Кожевников: «У «Флориды» не очень хорошо выглядит защита. Они благодаря Бобровскому далеко забрались, но Сергей же не вечный»
Александр Кожевников высказался о серии «Флориды» с «Эдмонтоном».
Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о том, с чем связан спад «Пантерс». Клуб проиграл два матча подряд. Счет в серии финала плей-офф НХЛ – 3-2 в пользу «Флориды».
«Да там Бобровский просто чудеса творил. Посмотрите первые матчи. У «Флориды» не очень хорошо выглядит защита.
В том году они неудачно сыграли. В этом благодаря Бобровскому далеко забрались, но Сергей же не вечный, чтобы стоять на ноль.
«Флориде» нужно тоже настроиться. Сейчас уже больше психология играет, чем тренер или что-то еще. Нужна командная работа внутри коллектива.
От каждого ведущего игрока передается энергетика, там Макдэвид, здесь Бобровский. Но и Тарасенко должен помочь. Теперь может быть все, что хотите», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Вот в этом с Кожевниковым согласен.Всегда удивлялся,как они с такой защитой так далеко забрались.
И в таком продвижении Боб сыграл очень большую роль.