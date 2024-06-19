Задоров – 11-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Тарасенко – 27-й, Райнхарт – 1-й, Генцел – 2-й, Стэмкос – 3-й (Daily Faceoff)

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Никита Задоров вошел в топ-75 свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff.

Издание опубликовало рейтинг игроков, которые могут стать свободными агентами 1 июля.

В список попали четыре россиянина: Никита Задоров («Ванкувер», 11-е место), Владимир Тарасенко («Флорида», 27-е место), Яков Тренин («Колорадо», 34-е место) и Илья СамсоновТоронто», 54-е место).

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Сэм Райнхарт («Флорида»)

2. Джейк Генцел («Каролина»)

3. Стивен Стэмкос («Тампа»)

4. Брэди Шей («Каролина»)

5. Брэндон Монтур («Флорида»)

6. Джонатан Маршессо («Вегас»)

7. Элиас Линдхольм («Ванкувер»)

8. Чендлер Стивенсон («Вегас»)

9. Мэтт Рой («Лос-Анджелес»)

10. Патрик Кэйн («Детройт»)

11. Никита Задоров («Ванкувер»)

12. Бретт Пеши («Каролина»)

13. Мэтт Дюшен («Даллас»)

14. Шон Уолкер («Колорадо»)

15. Джейк Дебраск («Бостон»)

16. Тайлер Тоффоли («Виннипег»)

17. Теуво Терявяйнен («Каролина»)

18. Виктор Арвидссон («Лос-Анджелес»)

19. Джонатан Друэн («Колорадо»)

20. Крис Танев («Даллас»)

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14 комментариев
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В источнике не только список 75 свободных агентов но и предполагаемый срок и сумма контракта.
К примеру Райнхарту назначили 8 x $11.3M
Задорову 5 x $5.32M а Бертуцци 4 x $5.25M.
+15
-1
+14
Ответ alexacid01
В источнике не только список 75 свободных агентов но и предполагаемый срок и сумма контракта. К примеру Райнхарту назначили 8 x $11.3M Задорову 5 x $5.32M а Бертуцци 4 x $5.25M.
Райнхарт может получить столько денег... только не во Флориде. Так что или понизит свои требования или на выход.
+14
-1
+13
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Может Задоров и "чудак" , но в хокк плане он прибавил очень вовремя. Контракт жизни, на шестёру + , точно получит.
Ну "чудаком" его делает отличное мнение от остальных, а не отсутствие мозг, как например в случае с Загитовой
+14
-7
+7
Хороший выбор игроков разного плана. ГМам есть над чем подумать , особенно с пустой платежкой.
+6
-1
+5
Самсонов 54 место ))
+8
-4
+4
Ответ Cbj Fan
Райнхарт может получить столько денег... только не во Флориде. Так что или понизит свои требования или на выход.
Если он возьмёт Кубок, то может со спокойной душой выходить на рынок)
+3
0
+3
Dailyfaceoff прогнозирует контракт Стэмкоса как 3 x $6.15M.
Как вы думаете, это с учетом скидки Тампе?
Срок вполне адекватный.
+3
-1
+2
Может Задоров и "чудак" , но в хокк плане он прибавил очень вовремя. Контракт жизни, на шестёру + , точно получит.
+5
-4
+1
Юта если не лопухнется, может сильную команду уже сейчас собрать
+2
-1
+1
Ответ oberkorn
Юта если не лопухнется, может сильную команду уже сейчас собрать
Только из свободных агентов хорошую команду не слепишь, но парочку лидеров должны брать
+1
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Тяжёлая работа ГМ вообще не знаешь кого брать... кто выстрелит,кто скатиться
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у Каролины очень веселое лето намечается
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Генцел выше стэмпкоса😁
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Так у Каролины треть команды уйдет
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