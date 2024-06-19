Задоров – 11-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Тарасенко – 27-й, Райнхарт – 1-й, Генцел – 2-й, Стэмкос – 3-й (Daily Faceoff)

Никита Задоров вошел в топ-75 свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff.

Издание опубликовало рейтинг игроков, которые могут стать свободными агентами 1 июля.

В список попали четыре россиянина: Никита Задоров («Ванкувер», 11-е место), («Флорида», 27-е место), («Колорадо», 34-е место) и (« », 54-е место).

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Сэм Райнхарт («Флорида»)

2. Джейк Генцел («Каролина»)

3. Стивен Стэмкос (« »)

4. Брэди Шей («Каролина»)

5. Брэндон Монтур («Флорида»)

6. Джонатан Маршессо («Вегас»)

7. Элиас Линдхольм («Ванкувер»)

8. Чендлер Стивенсон («Вегас»)

9. Мэтт Рой («Лос-Анджелес»)

10. Патрик Кэйн («Детройт»)

11. Никита Задоров («Ванкувер»)

12. Бретт Пеши («Каролина»)

13. Мэтт Дюшен («Даллас»)

14. Шон Уолкер («Колорадо»)

15. Джейк Дебраск («Бостон»)

16. Тайлер Тоффоли («Виннипег»)

17. Теуво Терявяйнен («Каролина»)

18. Виктор Арвидссон («Лос-Анджелес»)

19. Джонатан Друэн («Колорадо»)

20. Крис Танев («Даллас»)