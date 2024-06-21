Александр Кожевников высказался о критике Федора Конюхова в адрес Овечкина.

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану « » : «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Это его мнение, он так считает. Давайте тогда о наших дипломатах так же будем [говорить], они же там живут.

Овечкин – представитель России и делает все для популяризации страны. Все знают, что он российский хоккеист, великий. У нас многие ребята играют в , это говорит об уровне хоккея.

Пускай он о дипломатах тоже скажет и руки им не подаст. Александр по большому счету дипломат. Овечкин – хороший человек, семьянин, пример для многих, даже для американцев», – заявил двукратный олимпийский чемпион .