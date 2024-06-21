Александр Кожевников: «Овечкин – представитель России, делает все для популяризации страны. Он хороший человек, семьянин, пример даже для американцев»
Александр Кожевников высказался о критике Федора Конюхова в адрес Овечкина.
Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона» Александру Овечкину: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».
«Это его мнение, он так считает. Давайте тогда о наших дипломатах так же будем [говорить], они же там живут.
Овечкин – представитель России и делает все для популяризации страны. Все знают, что он российский хоккеист, великий. У нас многие ребята играют в НХЛ, это говорит об уровне хоккея.
Пускай он о дипломатах тоже скажет и руки им не подаст. Александр по большому счету дипломат. Овечкин – хороший человек, семьянин, пример для многих, даже для американцев», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
"Госнаграда для Бобровского? Он же в США играет. Вот будет играть в России, воспитывать детей, тогда и будут награды. Сергей же играет за границей, там приносит деньги и славу.
Надо здесь находиться, делать что-то для людей, а после того начинать говорить про награды», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.