Александр Кожевников: «Овечкин – представитель России, делает все для популяризации страны. Он хороший человек, семьянин, пример даже для американцев»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Федор Конюхов Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников высказался о критике Федора Конюхова в адрес Овечкина.

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона» Александру Овечкину: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Это его мнение, он так считает. Давайте тогда о наших дипломатах так же будем [говорить], они же там живут.

Овечкин – представитель России и делает все для популяризации страны. Все знают, что он российский хоккеист, великий. У нас многие ребята играют в НХЛ, это говорит об уровне хоккея.

Пускай он о дипломатах тоже скажет и руки им не подаст. Александр по большому счету дипломат. Овечкин – хороший человек, семьянин, пример для многих, даже для американцев», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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4 комментария
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Два дня назад тот же Кожевников.
"Госнаграда для Бобровского? Он же в США играет. Вот будет играть в России, воспитывать детей, тогда и будут награды. Сергей же играет за границей, там приносит деньги и славу.

Надо здесь находиться, делать что-то для людей, а после того начинать говорить про награды», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
+7
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+7
Началась патриотическая возня, кто правильнее.тьфу.
0
0
0
Ответ Пнин
Два дня назад тот же Кожевников. "Госнаграда для Бобровского? Он же в США играет. Вот будет играть в России, воспитывать детей, тогда и будут награды. Сергей же играет за границей, там приносит деньги и славу. Надо здесь находиться, делать что-то для людей, а после того начинать говорить про награды», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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