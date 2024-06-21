Хартли предложил «Коламбусу» свои услуги консультанта

Теги Коламбус Дон Уодделл Боб Хартли НХЛ Хоккей

Боб Хартли может стать консультантом «Коламбуса».

Клуб находится в поиске нового главного тренера после увольнения Паскаля Венсана. 

Хартли отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Блю Джекетс». В эфире BMP Sports он сообщил, что предложил свои услуги в качестве консультанта, а не тренера.

С 2003 по 2007 год Хартли работал с генменеджером «Коламбуса» Доном Уодделлом в «Атланте».

«Боб связался со мной, но я еще не разговаривал с ним об этом.

В процессе отбора участвует много людей, и хотя я очень хорошо знаю Боба, многие люди, участвующие в этом процессе, его не знают. Посмотрим... Я пока не буду раскрывать, с кем мы встречаемся, но имя Боба упоминалось», – сказал генменеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.

Последним клубом Боба Хартли был «Авангард». Он возглавлял команду с 2018 по 2022 год. В сезоне-2020/21 тренер выиграл Кубок Гагарина с омским клубом.

«Коламбус» хочет, чтобы новый тренер имел опыт работы главным в НХЛ. В лонг-лист клуба вошли 12 специалистов

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2 комментария
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Ответ Сергей Орлов
Чинахов перекрестился.
Да вряд ли. Он у него играл хорошо. Его клуб отцепил. Хартли профессионал он не будет такие вещи мусолить
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Чинахов перекрестился.
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