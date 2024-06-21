Хартли предложил «Коламбусу» свои услуги консультанта

Боб Хартли может стать консультантом «Коламбуса».

Клуб находится в поиске нового главного тренера после увольнения Паскаля Венсана.

Хартли отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Блю Джекетс». В эфире BMP Sports он сообщил, что предложил свои услуги в качестве консультанта, а не тренера.

С 2003 по 2007 год Хартли работал с генменеджером «Коламбуса» в «Атланте».

«Боб связался со мной, но я еще не разговаривал с ним об этом.

В процессе отбора участвует много людей, и хотя я очень хорошо знаю Боба, многие люди, участвующие в этом процессе, его не знают. Посмотрим... Я пока не буду раскрывать, с кем мы встречаемся, но имя Боба упоминалось», – сказал генменеджер « » Дон Уодделл.

Последним клубом был «Авангард». Он возглавлял команду с 2018 по 2022 год. В сезоне-2020/21 тренер выиграл Кубок Гагарина с омским клубом.

«Коламбус» хочет, чтобы новый тренер имел опыт работы главным в НХЛ. В лонг-лист клуба вошли 12 специалистов