Хартли предложил «Коламбусу» свои услуги консультанта
Боб Хартли может стать консультантом «Коламбуса».
Клуб находится в поиске нового главного тренера после увольнения Паскаля Венсана.
Хартли отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Блю Джекетс». В эфире BMP Sports он сообщил, что предложил свои услуги в качестве консультанта, а не тренера.
С 2003 по 2007 год Хартли работал с генменеджером «Коламбуса» Доном Уодделлом в «Атланте».
«Боб связался со мной, но я еще не разговаривал с ним об этом.
В процессе отбора участвует много людей, и хотя я очень хорошо знаю Боба, многие люди, участвующие в этом процессе, его не знают. Посмотрим... Я пока не буду раскрывать, с кем мы встречаемся, но имя Боба упоминалось», – сказал генменеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.
Последним клубом Боба Хартли был «Авангард». Он возглавлял команду с 2018 по 2022 год. В сезоне-2020/21 тренер выиграл Кубок Гагарина с омским клубом.
«Коламбус» хочет, чтобы новый тренер имел опыт работы главным в НХЛ. В лонг-лист клуба вошли 12 специалистов