Массажист «Авангарда» о работе с Хартли: «У него на все было свое видение. Регулярно заглядывал: «Чего без работы сидите? Травмированных, что ли, нет?» Перешли при нем на два сеанса»

Теги Авангард Валерий Белоусов Геннадий Цыгуров Боб Хартли КХЛ Иван Глинка Чемпионат.com Здоровье Хоккей

Массажист «Авангарда» поделился воспоминаниями о работе с Бобом Хартли.

– Насколько работа медперсонала зависит от главного тренера?

– Зависит, да, бывают и уникальные требования. Взять того же Боба Хартли, у него на все было свое видение. Спрашивал нас, почему в течение дня нет второго сеанса массажа.

А он все время на арене проводил, к нам регулярно заглядывал: «Чего вы без работы сидите? Травмированных, что ли, нет?» Перешли при нем на два сеанса, что поделать (смеется).

– А тренеры старой формации – Цыгуров, Белоусов?

– Они не вмешивались, только наблюдали за нами. А, скажем, Глинке эти дела по барабану были.

Но Белоусов, Цыгуров ходили, спрашивали, приходилось даже перед ними за хоккеистов заступаться: «Да какой он трус, вот посмотрите, как он сегодня отыграет», – сказал массажист «Авангарда» Владимир Иванов.

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Боб Хартли – легендарный тренер. Какого же грамотного специалиста выхватил Авангард в свое время
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