Массажист «Авангарда» о работе с Хартли: «У него на все было свое видение. Регулярно заглядывал: «Чего без работы сидите? Травмированных, что ли, нет?» Перешли при нем на два сеанса»

Массажист «Авангарда» поделился воспоминаниями о работе с Бобом Хартли.

– Насколько работа медперсонала зависит от главного тренера?

– Зависит, да, бывают и уникальные требования. Взять того же , у него на все было свое видение. Спрашивал нас, почему в течение дня нет второго сеанса массажа.

А он все время на арене проводил, к нам регулярно заглядывал: «Чего вы без работы сидите? Травмированных, что ли, нет?» Перешли при нем на два сеанса, что поделать (смеется).

– А тренеры старой формации – Цыгуров, Белоусов?

– Они не вмешивались, только наблюдали за нами. А, скажем, Глинке эти дела по барабану были.

Но Белоусов, ходили, спрашивали, приходилось даже перед ними за хоккеистов заступаться: «Да какой он трус, вот посмотрите, как он сегодня отыграет», – сказал массажист « » Владимир Иванов.