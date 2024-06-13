Массажист «Авангарда» о работе с Хартли: «У него на все было свое видение. Регулярно заглядывал: «Чего без работы сидите? Травмированных, что ли, нет?» Перешли при нем на два сеанса»
Массажист «Авангарда» поделился воспоминаниями о работе с Бобом Хартли.
– Насколько работа медперсонала зависит от главного тренера?
– Зависит, да, бывают и уникальные требования. Взять того же Боба Хартли, у него на все было свое видение. Спрашивал нас, почему в течение дня нет второго сеанса массажа.
А он все время на арене проводил, к нам регулярно заглядывал: «Чего вы без работы сидите? Травмированных, что ли, нет?» Перешли при нем на два сеанса, что поделать (смеется).
– А тренеры старой формации – Цыгуров, Белоусов?
– Они не вмешивались, только наблюдали за нами. А, скажем, Глинке эти дела по барабану были.
Но Белоусов, Цыгуров ходили, спрашивали, приходилось даже перед ними за хоккеистов заступаться: «Да какой он трус, вот посмотрите, как он сегодня отыграет», – сказал массажист «Авангарда» Владимир Иванов.