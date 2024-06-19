Антон Курьянов: «Яремчук – техничный игрок, прошедший школу Хартли. Он способен решить эпизод в одиночку. Рады его возвращению в «Авангард»

Антон Курьянов высказался о возвращении Александра Яремчука в «Авангард».

Омская команда выменяла игрока у « ».

« мы хорошо знаем по выступлению за нашу команду в тот период, когда она играла в Балашихе. Это техничный, обученный игрок, прошедший школу и набравшийся опыта за последние годы в ведущих звеньях «Витязя».

Настало время сделать шаг вперед, это понимаем и мы, и сам хоккеист. Все условия и возможности для этого есть.

Яремчук способен решить эпизод в одиночку, но прежде всего это командный игрок, с характером и желанием побеждать. Рады его возвращению в « », – сказал генеральный менеджер клуба .