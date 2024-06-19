Антон Курьянов: «Яремчук – техничный игрок, прошедший школу Хартли. Он способен решить эпизод в одиночку. Рады его возвращению в «Авангард»
Антон Курьянов высказался о возвращении Александра Яремчука в «Авангард».
Омская команда выменяла игрока у «Витязя».
«Александра Яремчука мы хорошо знаем по выступлению за нашу команду в тот период, когда она играла в Балашихе. Это техничный, обученный игрок, прошедший школу Хартли и набравшийся опыта за последние годы в ведущих звеньях «Витязя».
Настало время сделать шаг вперед, это понимаем и мы, и сам хоккеист. Все условия и возможности для этого есть.
Яремчук способен решить эпизод в одиночку, но прежде всего это командный игрок, с характером и желанием побеждать. Рады его возвращению в «Авангард», – сказал генеральный менеджер клуба Антон Курьянов.