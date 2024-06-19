Антон Курьянов: «Яремчук – техничный игрок, прошедший школу Хартли. Он способен решить эпизод в одиночку. Рады его возвращению в «Авангард»

Теги Авангард Витязь Антон Курьянов Боб Хартли КХЛ Александр Яремчук Хоккей

Антон Курьянов высказался о возвращении Александра Яремчука в «Авангард».

Омская команда выменяла игрока у «Витязя».

«Александра Яремчука мы хорошо знаем по выступлению за нашу команду в тот период, когда она играла в Балашихе. Это техничный, обученный игрок, прошедший школу Хартли и набравшийся опыта за последние годы в ведущих звеньях «Витязя».

Настало время сделать шаг вперед, это понимаем и мы, и сам хоккеист. Все условия и возможности для этого есть.

Яремчук способен решить эпизод в одиночку, но прежде всего это командный игрок, с характером и желанием побеждать. Рады его возвращению в «Авангард», – сказал генеральный менеджер клуба Антон Курьянов.

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8 комментариев
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Ответ omsk1716
Да, Хартли топовый тренер, но как же надоели его везде за уши притягивать. Что со Звягиным, якобы знает систему Хартли, что с игроками, которые при нем играли. С таким подходом ничего не получится. Пора бы уже перевернуть страницу!
Да потому, что у нас и систем то других не особо было в КХЛ. Хартли, одно из светлых пятен в этом болоте.
+6
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+3
Ответ Serh08
Школа Хартли это а-ля система Ска получается ;)
болельщику Цска не стоит говорить что-то про Ска, две одинаковых системы
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Да, Хартли топовый тренер, но как же надоели его везде за уши притягивать. Что со Звягиным, якобы знает систему Хартли, что с игроками, которые при нем играли. С таким подходом ничего не получится. Пора бы уже перевернуть страницу!
+2
-2
0
Ответ omsk1716
Да, Хартли топовый тренер, но как же надоели его везде за уши притягивать. Что со Звягиным, якобы знает систему Хартли, что с игроками, которые при нем играли. С таким подходом ничего не получится. Пора бы уже перевернуть страницу!
Звягин получается сидел в засаде и под Рябыкиным и под Кравцом.
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Ответ Ermak71
Звягин получается сидел в засаде и под Рябыкиным и под Кравцом.
Джокер)
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Ответ n9bwfcppbt
болельщику Цска не стоит говорить что-то про Ска, две одинаковых системы
Абсолютно разные системы ;)
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