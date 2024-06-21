«Коламбус» хочет, чтобы новый тренер имел опыт работы главным в НХЛ. В лонг-лист клуба вошли 12 специалистов

Теги Коламбус Дон Уодделл НХЛ Хоккей

«Коламбус» хочет, чтобы новый тренер имел опыт работы главным в НХЛ.

Клуб находится в поиске нового главного тренера после увольнения Паскаля Венсана. 

«Я пришел к выводу, что нам нужен кто-то, кто уже занимал такую должность и тренировал на уровне НХЛ», – сказал генеральный менеджер «Блю Джекетс» Дон Уодделл. 

В прошлом году попытка клуба нанять тренера-ветерана привела к скандалу – Майк Бэбкок был уволен еще до начала сезона. Его обвинили в том, что он требовал от игроков показывать личные фото в телефонах

Уодделл также сообщил, что в лонг-лист клуба вошли 12 специалистов, но это не значит, что со всеми будут проведены собеседования. Ожидается, что список будет сокращен до 3-4 человек. 

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14 комментариев
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давай обратно Бэбкока, он больше не будет смотреть телефоны😅
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Боунесса уговаривайте, он порядок в Джетс навел. Опытный, защиту поставит, чехарды по звеньям не будет, а то в этом сезоне у Мундиров в атаке не понять, где топ 6, а где боттом 6, тасовались звенья чуть ли не каждую игру. И да, выгоните своих врачей, звание самой травматичной команды- титул лузеров.
Он же закончил тренировать, разве нет?
+9
0
+9
Боунесса уговаривайте, он порядок в Джетс навел. Опытный, защиту поставит, чехарды по звеньям не будет, а то в этом сезоне у Мундиров в атаке не понять, где топ 6, а где боттом 6, тасовались звенья чуть ли не каждую игру. И да, выгоните своих врачей, звание самой травматичной команды- титул лузеров.
+7
-2
+5
Йео, Куинн, Смит.. - потрясающие специалисты с опытом, наверняка есть в списке
+4
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+4
Ответ liberal17
Он же закончил тренировать, разве нет?
Так я и пишу, уговаривайте. Вчера закончил, а завтра передумает. Многие уходят, а потом возвращаются.
+1
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+1
Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Так я и пишу, уговаривайте. Вчера закончил, а завтра передумает. Многие уходят, а потом возвращаются.
Там все не так просто, у него ведь жена болеет, поэтому он больше времени ей хочет уделять, так бы сомневаюсь, что он променял Пегов на Коламбус
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Ответ liberal17
Там все не так просто, у него ведь жена болеет, поэтому он больше времени ей хочет уделять, так бы сомневаюсь, что он променял Пегов на Коламбус
Семья это святое. Значит не судьба
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Ответ Cbj Fan
Только бы это не был Жерард Галлан, только бы не он... .
А что не так, Коламбус не хочет в финал конференции?
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Ответ Regilon82
А что не так, Коламбус не хочет в финал конференции?
У Колумбуса нет Шестеркина.
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