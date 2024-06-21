«Коламбус» хочет, чтобы новый тренер имел опыт работы главным в НХЛ. В лонг-лист клуба вошли 12 специалистов

«Коламбус» хочет, чтобы новый тренер имел опыт работы главным в НХЛ.

Клуб находится в поиске нового главного тренера после увольнения Паскаля Венсана.

«Я пришел к выводу, что нам нужен кто-то, кто уже занимал такую должность и тренировал на уровне », – сказал генеральный менеджер «Блю Джекетс» Дон Уодделл.

В прошлом году попытка клуба нанять тренера-ветерана привела к скандалу – Майк Бэбкок был уволен еще до начала сезона. Его обвинили в том, что он требовал от игроков показывать личные фото в телефонах.

также сообщил, что в лонг-лист клуба вошли 12 специалистов, но это не значит, что со всеми будут проведены собеседования. Ожидается, что список будет сокращен до 3-4 человек.