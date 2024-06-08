Рябыкин сравнил «Флориду» с чемпионским «Авангардом» Хартли: «У нас была похожая команда – системная, с балансом звеньев и доминирующим вратарем»

Дмитрий Рябыкин сравнил «Флориду» с чемпионским «Авангардом» Боба Хартли.

«Пантерс» сыграют с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли.

– Знаете, у нынешней «Флориды» есть аналогии с чемпионским « » . Три года назад у нас была похожая команда – системная, с балансом трех-четырех звеньев, каждое из которых угрожало сопернику и было готово дать результат.

Плюс строгая, позиционная игра в обороне, с блокированием бросков. Плюс доминирующий по ходу плей-офф вратарь – в нашем случае .

– То есть вратарь «Флориды» Бобровский в этом плей-офф доминирует?

– Да, его игра обращает на себя внимание. Бобровский стабилен, действует очень спокойно, надежно, концентрированно. Мне кажется, в этом сезоне – в самом расцвете сил, пришла игровая мудрость.

Так что вратарская позиция – один из козырей «Флориды», – сказал бывший тренер «Авангарда».