Рябыкин сравнил «Флориду» с чемпионским «Авангардом» Хартли: «У нас была похожая команда – системная, с балансом звеньев и доминирующим вратарем»

Теги Авангард Флорида Дмитрий Рябыкин Сергей Бобровский Боб Хартли НХЛ КХЛ Шимон Грубец Хоккей

Дмитрий Рябыкин сравнил «Флориду» с чемпионским «Авангардом» Боба Хартли.

«Пантерс» сыграют с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли. 

– Знаете, у нынешней «Флориды» есть аналогии с чемпионским «Авангардом» Боба Хартли. Три года назад у нас была похожая команда – системная, с балансом трех-четырех звеньев, каждое из которых угрожало сопернику и было готово дать результат.

Плюс строгая, позиционная игра в обороне, с блокированием бросков. Плюс доминирующий по ходу плей-офф вратарь – в нашем случае Грубец.

– То есть вратарь «Флориды» Бобровский в этом плей-офф доминирует?

– Да, его игра обращает на себя внимание. Бобровский стабилен, действует очень спокойно, надежно, концентрированно. Мне кажется, в этом сезоне Бобровский – в самом расцвете сил, пришла игровая мудрость.

Так что вратарская позиция – один из козырей «Флориды», – сказал бывший тренер «Авангарда». 

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2 комментария
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Ответ Bobby Clarke
Ещё один натягиватель совы на глобус. Год назад Флорида тоже была в финале, но я не помню такого нашествия "НХЛ-экспертов".
Год назад в финале они шли андердогами, а сейчас идут фаворитами. Плюс Боб в этом сезоне шикарно тащит их, вот и вылезли .
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