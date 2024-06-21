Буцаев о 6-м матче финала Кубка Стэнли: «Для «Флориды» это будет игра жизни или смерти. Если они продолжат несобранно играть в обороне, то и Бобровский не поможет»

Вячеслав Буцаев высказался о серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

6-я игра серии финала Кубка Стэнли между «Ойлерс» и «Пантерс» (2-3) состоится 22 июня. Начало – в 03:00 по московскому времени. «Эдмонтон» выиграл два последних матча подряд.

«Эдмонтон» героически вернулся в серию, конечно же, благодаря . Этот парень действительно показывает невероятную игру, особенно в двух последних матчах, и переворачивает эту серию.

Если сегодня ночью «нефтяники» победят, то в седьмом матче будут фаворитами. Этой ночью эмоции и уверенность будет на стороне « », плюс домашний лед. Для «Флориды» это будет игра жизни или смерти. Если они проиграют, то им будет еще сложнее в седьмом матче.

Бобровский перестал выручать? Я бы не стал свалить всю вину на Сергея. «Эдмонтон» забивает уже и в меньшинстве, как в случае с первым голом в пятом матче и, наверное, только одну из пяти шайб можно назвать вратарским голом, где допустил ошибку.

Если « » и дальше так несобранно продолжит играть в обороне, то и Бобровский не поможет.

Естественно, сам отдаю предпочтение нашим ребятам из «Флориды», но в последних матчах Макдэвид творит невероятные вещи и делает чудеса», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев.