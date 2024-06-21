Рон Хекстолл: «Макдэвид сделал достаточно, чтобы заслужить «Конн Смайт». Не видел игроков, которые мыслят в игре при такой скорости. Коннора можно сравнить с Лемье»

Рон Хекстолл считает, что Коннор Макдэвид заслуживает «Конн Смайт Трофи».

Капитан « » является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах.

«В большинстве случаев приз самому ценному игроку достается хоккеисту из команды-победителя, но, на мой взгляд, Коннор определенно сделал достаточно, чтобы заслужить эту награду.

Я видел хоккеистов, которые, может быть, катаются так же, как он, или приближенно, как он, но я никогда не видел игрока, который мыслит в игре при такой скорости. На мой взгляд, это то, что его отличает. Он невероятный хоккеист.

Единственный хоккеист из моей эпохи, которого можно сравнить с Коннором, – это . Марио был намного быстрее, чем люди думают, потому что он был довольно габаритным. Но он не быстрее Макдэвида.

Марио играл немного в другой хоккей. И сам хоккей тогда тоже был другой. В то время хоккей был более тактическим.

Игра ускорялась, как это предоставлялась такая возможность, или замедлялась, когда предоставлялась такая возможность. Теперь все состоит из скорости.

Если изучать кандидатов на «Конн Смайт Трофи», то я не понимаю, как серьезно не рассматривать Макдэвида – выиграет ли он или проиграет», – сказал бывший вратарь , выигравший «Конн Смайт Трофи» в 1987 году, но при этом его «Филадельфия» проиграла «Эдмонтону» в финале Кубка Стэнли.