Реджи Лич считает, что Макдэвид заслуживает «Конн Смайт» независимо от итога финала: «Лучший хоккеист мира и плей-офф. Он тащит «Эдмонтон» на своих плечах»

Реджи Лич назвал Коннора Макдэвида лучшим хоккеистом в мире.

«Эдмонтон» уступает «Флориде» (2-3 в серии) в финале Кубка Стэнли.

Капитан «Ойлерс» является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша плей-офф, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах.

«На данный момент я бы сказал, что Коннор – самый ценный хоккеист плей-офф. Я даже не говорю о набранном количестве очков.

Дело в том, как он выступает для своей команды на протяжении всего плей-офф, но особенно – в последних двух матчах. На мой взгляд, Макдэвид – лучший хоккеист в плей-офф.

Он лучший хоккеист в мире. Думаю, что это так на данный момент. Коннор включился, особенно в прошедших двух матчах.

Некоторые из его товарищей по команде, вероятно, травмированы и играют не так хорошо, как следовало бы, но я думаю, что он просто тащит всю команду на своих плечах.

Желаю, чтобы « » выиграл , потому что это канадская команда. Мы не выиграли ни одного трофея с 1993 года.

Но победа или поражение, думаю, Коннор заслуживает приза «Конн Смайт», – сказал бывший нападающий Реджи Лич, выигравший награду самому ценному игроку в плей-офф в 1976 году, хотя его «Филадельфия» проиграла «Монреалю» (0-4) в финале Кубка Стэнли.

Форвард в том розыгрыше установил рекорд плей-офф НХЛ, забросив 19 шайб в 16 играх – с тех пор он был только однажды повторен, когда Яри Курри из «Эдмонтона» забросил 19 шайб в 18 играх в 1985 году. Вручение «Конн Смайт Трофи» Личу – единственный случай в истории, когда приз MVP плей-офф достался полевому игроку проигравшей в финале команды.