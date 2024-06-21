Жигер, взявший «Конн Смайт» без Кубка Стэнли: «Если победит «Эдмонтон», однозначно Макдэвид. Если нет, то сложно – Барков и Бобровский сыграли очень хорошо»

Жан-Себастьян Жигер высказался о возможном претендентах на приз «Конн Смайт Трофи».

В финале Кубка Стэнли встречаются « » и «Эдмонтон» (3-2 в серии).

В 2003 году «Анахайм» проиграл «Нью-Джерси» в финале Кубка Стэнли, но вратарь «Дакс» Жан-Себастьян Жигер был признан самым ценным игроком плей-офф.

«Мне было бы трудно сказать, что награда должна достаться только хоккеисту из команды-победителя, потому что я получил свою награду не таким способом.

Мы видели, что сделал в плей-офф. Мы видели, что сделал . И мы видели, что делает .

Нужно помнить про всю дистанцию в плей-офф – вернуться к первому, второму, третьему раундам. Финал имеет большое значение – в этом нет никаких сомнений.

После трех первых раундов я был уверен, что приз выиграет либо Бобби, либо Барков, но, учитывая четвертый и пятый матчи финала, уже тяжело сказать.

Очень трудно определиться. Если победит «Эдмонтон», то это однозначно Макдэвид.

Если нет, то сложно выбрать, потому что Барков и Бобби сыграли очень хорошо», – сказал бывший вратарь « » Жан-Себастьян Жигер.