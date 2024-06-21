Жигер, взявший «Конн Смайт» без Кубка Стэнли: «Если победит «Эдмонтон», однозначно Макдэвид. Если нет, то сложно – Барков и Бобровский сыграли очень хорошо»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Анахайм Сергей Бобровский Жан-Себастьян Жигер НХЛ Александр Барков Коннор Макдэвид Хоккей

Жан-Себастьян Жигер высказался о возможном претендентах на приз «Конн Смайт Трофи».

В финале Кубка Стэнли встречаются «Флорида» и «Эдмонтон» (3-2 в серии).

В 2003 году «Анахайм» проиграл «Нью-Джерси» в финале Кубка Стэнли, но вратарь «Дакс» Жан-Себастьян Жигер был признан самым ценным игроком плей-офф.

«Мне было бы трудно сказать, что награда должна достаться только хоккеисту из команды-победителя, потому что я получил свою награду не таким способом.

Мы видели, что сделал Сергей Бобровский в плей-офф. Мы видели, что сделал Александр Барков. И мы видели, что делает Коннор Макдэвид.

Нужно помнить про всю дистанцию в плей-офф – вернуться к первому, второму, третьему раундам. Финал имеет большое значение – в этом нет никаких сомнений.

После трех первых раундов я был уверен, что приз выиграет либо Бобби, либо Барков, но, учитывая четвертый и пятый матчи финала, уже тяжело сказать.

Очень трудно определиться. Если победит «Эдмонтон», то это однозначно Макдэвид.

Если нет, то сложно выбрать, потому что Барков и Бобби сыграли очень хорошо», – сказал бывший вратарь «Анахайма» Жан-Себастьян Жигер.

16 комментариев
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Макдэвид заслуживает Конн Смайт, даже если Эдмонтон не выиграет больше ни разу.

В 1976 году Реджи Лич получил Конн Смайт, при том, что его Филадельфия проиграла финал со счетом 0:4 Монреалю, а сам он проиграл Ги Лефлеру в заочном противостоянии лучших бомбардиров (4+0 против 2+5). Личу дали Конн Смайт за то, что установил великий рекорд по голам за один розыгрыш - 19 голов за 16 игр. С учетом уровня конкуренции в современной эпохе, Макдэвид уже делает примерно же самое, только среди бомбардиров. 42 очка - больше набирали только Гретцки и Лемье, и Макди еще может улучшить свой результат. Это один из величайших перфомансов в истории ПО НХЛ и не давать за такое Конн Смайт, на мой взгляд, преступление.
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Бродер в 2003 не для этого делал 7 шатаутов (3 из которых были в финале). Можно сколько угодно говорить про процент отраженных Жигера и то, что у НДД была образцовая команда в плане обороны, но вратарь - это пол команды и Бродера тогда просто ограбили.
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+9
Ответ LazyScouser
Бродер в 2003 не для этого делал 7 шатаутов (3 из которых были в финале). Можно сколько угодно говорить про процент отраженных Жигера и то, что у НДД была образцовая команда в плане обороны, но вратарь - это пол команды и Бродера тогда просто ограбили.
МакДи точно не «ограбят»
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Ответ бессоветный
Не смешите: давать приз игроку , команду которого сломали 8:1 - издевательство над здравым смыслом...
Да хоть 20-0!!! В трех матчах.
А в других четырех 1-2.
Кубок получает команда,выигравшая серию.
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У Жигера был кэф спасений 94, у Бобровского - 90

Конь там не валялся
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Ответ Александр Митраков
У Жигера был кэф спасений 94, у Бобровского - 90 Конь там не валялся
Округляйте точнее, у Бобровского 91. И по Жигеру мерить не надо, тогда результативность была ниже плинтуса, и лучший бомбардир набрал 18 очков. Сейчас даже у второго бомбардира Бушара 32. Но MVP однозначно заслужил Макдэвид.
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Тут явно МакДи и это будет заслужено. Серёга таки оподливился, в 4-м матче вообще сняли с ворот, в 5-м пропустил четыре штуки
Коннор побил рекорд Малкина и будет иметь 40+ очков. Реально тащит на себе Нефть. Без него им было бы в радость пройти ЛА Ина этом всё.
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Видать хочет до конца веков быть последним обладателем "Коня" без КС
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Ответ LazyScouser
Бродер в 2003 не для этого делал 7 шатаутов (3 из которых были в финале). Можно сколько угодно говорить про процент отраженных Жигера и то, что у НДД была образцовая команда в плане обороны, но вратарь - это пол команды и Бродера тогда просто ограбили.
Сам Бэттмэн на награждении сказал, что "Коня" выдают за все четыре раунда. Поэтому и дали Жигеру. Никого там не грабили.
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Боб у Флориды, безусловно - вратарь половина команды 🥅
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Вот когда закончится финал этого года и будем знать.Много уже достойных хоккеистов.Многое зависит ,кто возьмёт кубок.
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Топил за Бобровского, но после перфоманса Макдэвида - Кони Смайт ему надо отдавать. А Бобровский пускай растраиваеться с выйграным Кубком Стэнли, что Кони Смайт не смог выйграть
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Ответ LazyScouser
Бродер в 2003 не для этого делал 7 шатаутов (3 из которых были в финале). Можно сколько угодно говорить про процент отраженных Жигера и то, что у НДД была образцовая команда в плане обороны, но вратарь - это пол команды и Бродера тогда просто ограбили.
Гашеку при 6 шатаутах годом ранее тоже не дали - состав был слишком ровный, как и у НДД. У Анахайма Жигер явно выделялся и довёл среднюю команду до 7-й игры финала. MVP дают за наибольший вклад в успехи команды, и при всём уважении, Бродер был одним из, наряду с Нидермайером, Лангенбрюннером и др. Выиграли больше командой, а не личностями.
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Ответ Сергей Фетисов
Вот когда закончится финал этого года и будем знать.Много уже достойных хоккеистов.Многое зависит ,кто возьмёт кубок.
От исхода уже ничего не зависит - Конн у Мака, и заслуженно.
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