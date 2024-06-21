Жигер, взявший «Конн Смайт» без Кубка Стэнли: «Если победит «Эдмонтон», однозначно Макдэвид. Если нет, то сложно – Барков и Бобровский сыграли очень хорошо»
Жан-Себастьян Жигер высказался о возможном претендентах на приз «Конн Смайт Трофи».
В финале Кубка Стэнли встречаются «Флорида» и «Эдмонтон» (3-2 в серии).
В 2003 году «Анахайм» проиграл «Нью-Джерси» в финале Кубка Стэнли, но вратарь «Дакс» Жан-Себастьян Жигер был признан самым ценным игроком плей-офф.
«Мне было бы трудно сказать, что награда должна достаться только хоккеисту из команды-победителя, потому что я получил свою награду не таким способом.
Мы видели, что сделал Сергей Бобровский в плей-офф. Мы видели, что сделал Александр Барков. И мы видели, что делает Коннор Макдэвид.
Нужно помнить про всю дистанцию в плей-офф – вернуться к первому, второму, третьему раундам. Финал имеет большое значение – в этом нет никаких сомнений.
После трех первых раундов я был уверен, что приз выиграет либо Бобби, либо Барков, но, учитывая четвертый и пятый матчи финала, уже тяжело сказать.
Очень трудно определиться. Если победит «Эдмонтон», то это однозначно Макдэвид.
Если нет, то сложно выбрать, потому что Барков и Бобби сыграли очень хорошо», – сказал бывший вратарь «Анахайма» Жан-Себастьян Жигер.
В 1976 году Реджи Лич получил Конн Смайт, при том, что его Филадельфия проиграла финал со счетом 0:4 Монреалю, а сам он проиграл Ги Лефлеру в заочном противостоянии лучших бомбардиров (4+0 против 2+5). Личу дали Конн Смайт за то, что установил великий рекорд по голам за один розыгрыш - 19 голов за 16 игр. С учетом уровня конкуренции в современной эпохе, Макдэвид уже делает примерно же самое, только среди бомбардиров. 42 очка - больше набирали только Гретцки и Лемье, и Макди еще может улучшить свой результат. Это один из величайших перфомансов в истории ПО НХЛ и не давать за такое Конн Смайт, на мой взгляд, преступление.
А в других четырех 1-2.
Кубок получает команда,выигравшая серию.
Конь там не валялся
Коннор побил рекорд Малкина и будет иметь 40+ очков. Реально тащит на себе Нефть. Без него им было бы в радость пройти ЛА Ина этом всё.