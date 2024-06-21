Александр Лукашенко: «Футбол – самый тяжелый вид спорта. И травматичный. Хоккей – самый нетравматичный. Там могут припечатать к борту, но это нестрашно»

Александр Лукашенко считает хоккей самым нетравматичным видом спорта.

– Самый тяжелый вид спорта у нас с вами – это футбол. И травматичный.

– А хоккей разве не менее травматичный?

– Нет. Хоккей, наверное, самый нетравматичный. Потому что там тебя могут припечатать к борту, но это нестрашно. Сейчас борт делают такой, знаете, он может отклоняться. Поэтому это не самое страшное.

Самое страшное – это кости, колени, суставы. Самый травматичный – теннис, – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с футболистами в Дзержинске.