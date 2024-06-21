Александр Лукашенко: «Футбол – самый тяжелый вид спорта. И травматичный. Хоккей – самый нетравматичный. Там могут припечатать к борту, но это нестрашно»

Теги травмы Александр Лукашенко любительский футбол любительский хоккей Политика Хоккей

Александр Лукашенко считает хоккей самым нетравматичным видом спорта.

– Самый тяжелый вид спорта у нас с вами – это футбол. И травматичный.

– А хоккей разве не менее травматичный?

– Нет. Хоккей, наверное, самый нетравматичный. Потому что там тебя могут припечатать к борту, но это нестрашно. Сейчас борт делают такой, знаете, он может отклоняться. Поэтому это не самое страшное.

Самое страшное – это кости, колени, суставы. Самый травматичный – теннис, – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с футболистами в Дзержинске.

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23 комментария
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Любой контактный вид спорта не является травматичным, если ты точно знаешь откуда готовится нападение
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Лукашенко про "нетравматичность" хоккея, видимо, по себе, играющему в "хоккейные поддавки" президенту страны, судит :))
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Хоть это и не страшно, ВВП вот никто ни разу к борту не припечатывал в Ночной Лиге.
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Ответ Циник Петербургский
Лукашенко про "нетравматичность" хоккея, видимо, по себе, играющему в "хоккейные поддавки" президенту страны, судит :))
Он прав. Сколько переломанных пацанов по любителям. Мениски, голеностопы, ахиллы, колени. Я в хоккей играю уже лет десять - ничего такого нет. От футбола уже два раза серьёзно повреждал связки. Сколько было «дерганий» мышц и не счесть.
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Лукашенко: а вы не знали я же в молодости был профессиональным теннисистом, футболистом и хоккеистом, поэтому знаю что говорю.
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"....а евреи воруют" добавил Александр Григорьевич.
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Самая большая опасность в хоккее - это споткнуться о ковер - добавил Лука)
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Ну хз, в футбол не играл - не знаю. Но вообще любительский хоккей ввиду отсутствия силовых приемов конечно не такой травмотичный. Однако, сломанные голеностопы, руками и ключицы в шайбе, даже любительской, событие достаточно частые. Сам рвал связки на игре два раза. Гематомы, с которыми пару недель ходить не можешь или поднять зубную щетку раз в 2-3 года стабильно. Ушибы от шайбы/клюшки/борта, так вообще постоянно на теле… хз как там в футболе, но баскетбол точно менее травмотичен… за 10 лет игры в баскетбол пару раз потянул голеностоп (пару дней похромал и прошло), да несколько раз пальцы выбил… . Ну и в шайбе главная опасность это не сами травмы, а то что они могут быть крайне опасными…, да и нагрузка на сердце в шайбе такая, что может привести к страшным последствиям ( и в любительской шайбе это, к сожалению, не редкость).
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Ответ genowayy
Он прав. Сколько переломанных пацанов по любителям. Мениски, голеностопы, ахиллы, колени. Я в хоккей играю уже лет десять - ничего такого нет. От футбола уже два раза серьёзно повреждал связки. Сколько было «дерганий» мышц и не счесть.
На каждом третьем хоккейном матче кого-нибудь уносят после удара в голову. А выбитые зубы вообще не считаются. Тем не менее, футбол хуже. Даже среди любителей практически нет здоровых к сорока годам.
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Регби и американский футбол: 🗿🗿🗿
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Разные травмы, но не разница в травматичности. Теннис - растяжения, футбол - сухожилия, ушибы, и переломы, хоккей - много рваных ран, мозолей, ушибов, и тоже переломы, но обычно не такие критичные как в футболе.
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Все правильно. В хоккее в экипировке и в шлемах играют
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Расскажите этому идиоту про регби.
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Ответ Папа Футбола
Лукашенко: а вы не знали я же в молодости был профессиональным теннисистом, футболистом и хоккеистом, поэтому знаю что говорю.
А мечтает про коров...
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Ответ Ллб
Любой контактный вид спорта не является травматичным, если ты точно знаешь откуда готовится нападение
хорош)))
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