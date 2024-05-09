Кожевников о матче «России 25»: «Люблю Беларусь очень сильно и батьку уважаю, но хочется, чтобы Россия выиграла. Ребята точно будут биться в такой день»

Александр Кожевников поделился мнением о ближайшем матче «России 25» с Беларусью.

В рамках Лига Ставок Большого тура сборной команда Романа Ротенберга дважды обыграла Беларусь (6:0 и 4:0).

– 9 мая играем в Туле, 11 мая – в Минске. Шансы отыграться в серии у Беларуси еще присутствуют?

– В Туле тяжело будет, конечно. Ребята российские точно будут биться в такой-то день. Хотя это наша общая победа в Великой Отечественной войне. Так что посмотрим, что случится.

Но будем надеяться, что белорусы покажут себя с лучшей стороны.

– Хотя бы шайбочку первую забросить…

– Я думаю, они это сделают. Поверьте, я люблю Беларусь очень сильно и батьку (президента Беларуси Александра Лукашенко – Sports) вашего уважаю. Но лично мне все-таки хочется, чтобы Россия выиграла. Это называется «принципиальный спорт».

– Помимо России, белорусы и против Казахстана сыграли. Спарринги с теми, кто не едет на ЧМ, вообще нужны?

– Для Казахстана? Естественно. Каждая игра приносит им уверенность, тренерскому штабу помогает найти хоккеистов в своей системе игры.

Нужно же, чтобы каждый из них пользу принес на чемпионате мира. Это самое главное, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.