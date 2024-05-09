Кожевников о матче «России 25»: «Люблю Беларусь очень сильно и батьку уважаю, но хочется, чтобы Россия выиграла. Ребята точно будут биться в такой день»
Александр Кожевников поделился мнением о ближайшем матче «России 25» с Беларусью.
В рамках Лига Ставок Большого тура сборной команда Романа Ротенберга дважды обыграла Беларусь (6:0 и 4:0).
– 9 мая играем в Туле, 11 мая – в Минске. Шансы отыграться в серии у Беларуси еще присутствуют?
– В Туле тяжело будет, конечно. Ребята российские точно будут биться в такой-то день. Хотя это наша общая победа в Великой Отечественной войне. Так что посмотрим, что случится.
Но будем надеяться, что белорусы покажут себя с лучшей стороны.
– Хотя бы шайбочку первую забросить…
– Я думаю, они это сделают. Поверьте, я люблю Беларусь очень сильно и батьку (президента Беларуси Александра Лукашенко – Sports) вашего уважаю. Но лично мне все-таки хочется, чтобы Россия выиграла. Это называется «принципиальный спорт».
– Помимо России, белорусы и против Казахстана сыграли. Спарринги с теми, кто не едет на ЧМ, вообще нужны?
– Для Казахстана? Естественно. Каждая игра приносит им уверенность, тренерскому штабу помогает найти хоккеистов в своей системе игры.
Нужно же, чтобы каждый из них пользу принес на чемпионате мира. Это самое главное, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.