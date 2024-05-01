Тихонов об участии в Олимпиаде-2024: «У нас все федерации кто в лес, кто по дрова. Надо принять на самом высоком уровне какое-то решение»

Теги Александр Тихонов Олимпийская сборная России Александр Лукашенко Париж-2024 Биатлон

Александр Тихонов призвал определиться с участием россиян в Олимпиаде-2024.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что решение о поездке на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе остается за спортсменами: «Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем – это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще и политически морду набили».

«Лукашенко – глава государства. Он имеет право решать. Мы пока не можем получить ответа: у нас все федерации кто в лес, кто по дрова. В 80-м году кто решение принял ехать на Олимпиаду? Пресс-секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев с правительством приняли решение ехать. Поэтому нам надо, чтобы не было разногласий.

Надо принять на самом высоком уровне какое-то решение. А мы все не можем понять: кто едет, кто нет. Он глава государства, он наверняка советовался с народным собранием, не сомневаюсь. Приняли решение для своей страны, ради бога.

Надо ехать выигрывать! Я скажу так: если бы мы жили как белорусы, в таком достатке, культуре и чистоте с такими продуктами, то у нас было бы все по-другому. Я же здесь живу и вижу: спортсооружения, весь детский спорт – бесплатный. У нас где бесплатный спорт? На улице только, во дворе. Многие говорят, что Лукашенко – диктатор, да не диктатор он! Суровость закона говорит о его человеколюбии.

Он принял решение как глава государства: ехать и выигрывать, а он и тогда говорил, до санкций, 10 лет назад: на вас государство тратит деньги, нужно ехать и побеждать. Тем более что Россия составляет основную конкуренцию в зимней Олимпиаде норвежцам и в летней – американцам.

Примите решение: под нейтральным флагом приехать и выиграть! У спортсмена одна мечта: попасть на чемпионат Европы, мира, а потом на Олимпийские игры, но я не сомневаюсь, что в Париже будет самая позорная Олимпиада. Сомнений ни у кого нет.

Лукашенко сделал правильно, и нам пора принять решение, чтобы не было разброда. Решение должна принимать не федерация, мы все находимся на шее государства», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Там смогут выступить россияне и белорусы, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

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20 комментариев
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Почему вообще федерации должны решать за спортсменов?

Ах да, их же с детства обеспечивали и в спорт продвигали
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Ответ Melnikov1968
Не скажу насчет достатка, но кто же россиянам мешает жить в чистоте и культурно? Все элементарные нормы приличия и культуры закладываются в семье. И руководитель страны здесь не причём. Если в семье не научили человека убирать за собой мусор, то кто же его потом заставит это делать? Мэр города что ли?
Мэр города пусть для начала научит контейнеры уличные освобождать
+2
0
+2
Не скажу насчет достатка, но кто же россиянам мешает жить в чистоте и культурно? Все элементарные нормы приличия и культуры закладываются в семье. И руководитель страны здесь не причём. Если в семье не научили человека убирать за собой мусор, то кто же его потом заставит это делать? Мэр города что ли?
+2
-1
+1
Негоже холопам самим решать, так решат, что и барин не нужен.
+2
-1
+1
"Пресс-секретарь ЦК КПСС Брежнев принял решение ехать на Олимпиаду-80 в Москве"

Всё понятно, так и запишем
+2
-1
+1
пошел прогиб... ждем Винер, Валуева и остальных..
+2
-2
0
Поток сознания
+1
-1
0
А может федерации для того и нужны, чтобы принимать решения по конкретному виду спорта?
Если решения будут приниматься как то централизовано, то зачем они нужны? Просто разогнать и все
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Ахахаха
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Колхоз совдеповское изобретение!
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Живет совдеповским прошлым, все ждет, когда ему пастух скажет куда идти и что делать, никакой самостоятельности.
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На ОИ-80 несмотря на бойкот федерации многих стран решели поехать. Не думаю что они пожалели об участии в играх. Для многих спортсменов такой шанс вообще один
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