Кожевников о штрафе ИИХФ за игру Федотова: «Они на нас плюют, а мы должны за это платить? Негодяи»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Александр Кожевников Иван Федотов деньги Хоккей

Александр Кожевников поделился мыслями о деле Ивана Федотова.

В мае Федерация хоккея России была оштрафована на 1 миллион швейцарских франков за участие Ивана Федотова в сезоне КХЛ-2023/24. ФХР еще не заплатила ИИХФ штраф по делу вратаря.

– Не надо нашим платить ничего. Они на нас плюют, а мы, что, должны за это платить? Если нас отовсюду повыгоняли, мы, что, должны за это платить, что нас выгнали? Воры как были, так и остались.

Одни претензии и никакой помощи. Зачем тогда мы в федерации находимся, если мы только должны платить, а они шиковать?

– Не усугубит ли такое положение дел отношение между федерациями?

– Ну, что это помешало Федотову играть за ЦСКА? Ну, не заплатили, дальше что? Они, наверное, хотят, чтобы ЦСКА заплатил? Они нас от всего отстранили, а мы должны за это платить, это вообще наглость и беспринципность какая-то. Негодяи одни, больше у меня слов нет.

Для любого человека должно быть понятно, что они негодяи, – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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3 комментария
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Кожевников 6 лет прожил в США. Не смог выучить язык и адаптироваться. Поэтому вернулся и проникся ненавистью ко всему западному. Не состоялся как тренер. И всё что может теперь это извергаться патриотическими лозунгами. Видимо он этим на жизнь зарабатывает.
+10
-2
+8
Ответ maks44
Кожевников 6 лет прожил в США. Не смог выучить язык и адаптироваться. Поэтому вернулся и проникся ненавистью ко всему западному. Не состоялся как тренер. И всё что может теперь это извергаться патриотическими лозунгами. Видимо он этим на жизнь зарабатывает.
Еще он может выносить ящики алкашки из кб
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он то же самое на кассе в КБ говорит когда в долг не отпускают
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