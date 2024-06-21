Кожевников о штрафе ИИХФ за игру Федотова: «Они на нас плюют, а мы должны за это платить? Негодяи»
Александр Кожевников поделился мыслями о деле Ивана Федотова.
В мае Федерация хоккея России была оштрафована на 1 миллион швейцарских франков за участие Ивана Федотова в сезоне КХЛ-2023/24. ФХР еще не заплатила ИИХФ штраф по делу вратаря.
– Не надо нашим платить ничего. Они на нас плюют, а мы, что, должны за это платить? Если нас отовсюду повыгоняли, мы, что, должны за это платить, что нас выгнали? Воры как были, так и остались.
Одни претензии и никакой помощи. Зачем тогда мы в федерации находимся, если мы только должны платить, а они шиковать?
– Не усугубит ли такое положение дел отношение между федерациями?
– Ну, что это помешало Федотову играть за ЦСКА? Ну, не заплатили, дальше что? Они, наверное, хотят, чтобы ЦСКА заплатил? Они нас от всего отстранили, а мы должны за это платить, это вообще наглость и беспринципность какая-то. Негодяи одни, больше у меня слов нет.
Для любого человека должно быть понятно, что они негодяи, – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.