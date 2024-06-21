Кожевников о штрафе ИИХФ за игру Федотова: «Они на нас плюют, а мы должны за это платить? Негодяи»

Александр Кожевников поделился мыслями о деле Ивана Федотова.

В мае Федерация хоккея России была оштрафована на 1 миллион швейцарских франков за участие в сезоне КХЛ-2023/24. еще не заплатила штраф по делу вратаря.

– Не надо нашим платить ничего. Они на нас плюют, а мы, что, должны за это платить? Если нас отовсюду повыгоняли, мы, что, должны за это платить, что нас выгнали? Воры как были, так и остались.

Одни претензии и никакой помощи. Зачем тогда мы в федерации находимся, если мы только должны платить, а они шиковать?

– Не усугубит ли такое положение дел отношение между федерациями?

– Ну, что это помешало Федотову играть за ЦСКА? Ну, не заплатили, дальше что? Они, наверное, хотят, чтобы заплатил? Они нас от всего отстранили, а мы должны за это платить, это вообще наглость и беспринципность какая-то. Негодяи одни, больше у меня слов нет.

Для любого человека должно быть понятно, что они негодяи, – заявил двукратный олимпийский чемпион .