ФХР про 1 млн франков штрафа от ИИХФ по делу Федотова: «Ждем даты рассмотрения апелляции. Пока мы не должны ничего оплачивать»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ CAS Дмитрий Курбатов Иван Федотов ТАСС деньги Хоккей

Дмитрий Курбатов рассказал о ситуации с апелляцией по делу Ивана Федотова.

8 мая стало известно о решении дисциплинарного комитета ИИХФ наложить штраф на ФХР за выступление вратаря ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2023/24. 

Размер штрафа составил 1 млн швейцарских франков (примерно 100,5 млн рублей).

В конце мая в ФХР сообщили, что подали на это решение апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Дата ее рассмотрения пока неизвестна.

«Наше заявление принято, есть решение, что мы не должны пока ничего оплачивать никому. И пока мы ждем даты рассмотрения», – сказал гендиректор Федерации хоккея России. 

Отметим, что Федотов уже расторг контракт с ЦСКА и уехал в НХЛ, где подписал соглашение с «Филадельфией». 

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5 комментариев
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Ответ v2xvhymqmr
А у нас что КХЛ и ФХР как-то связаны?
на текущий момент - да. Законопроект о разделении спортивных лиг и федераций только 1 чтение в Думе прошёл
+4
0
+4
Ответ v2xvhymqmr
А у нас что КХЛ и ФХР как-то связаны?
ФХР делегирует КХЛ права на проведение чемпионата.
+2
0
+2
А у нас что КХЛ и ФХР как-то связаны?
0
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iihf живет на плоской земле из лего)
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А не пора ли отправить иихф в бан? В полный игнор
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