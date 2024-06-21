ФХР про 1 млн франков штрафа от ИИХФ по делу Федотова: «Ждем даты рассмотрения апелляции. Пока мы не должны ничего оплачивать»
Дмитрий Курбатов рассказал о ситуации с апелляцией по делу Ивана Федотова.
8 мая стало известно о решении дисциплинарного комитета ИИХФ наложить штраф на ФХР за выступление вратаря ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2023/24.
Размер штрафа составил 1 млн швейцарских франков (примерно 100,5 млн рублей).
В конце мая в ФХР сообщили, что подали на это решение апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Дата ее рассмотрения пока неизвестна.
«Наше заявление принято, есть решение, что мы не должны пока ничего оплачивать никому. И пока мы ждем даты рассмотрения», – сказал гендиректор Федерации хоккея России.
Отметим, что Федотов уже расторг контракт с ЦСКА и уехал в НХЛ, где подписал соглашение с «Филадельфией».