ФХР об отношениях с КХЛ: «Федерация обладает правами на проведение чемпионатов и Кубков России. Договор с лигой нас вполне устраивает»
Дмитрий Курбатов высказался о текущих отношениях ФХР и КХЛ.
11 июня Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о правовом статусе профессиональных спортивных лиг.
Он направлен на расширение прав лиг, повышение их автономии в целях проведения международных профессиональных спортивных соревнований для повышения готовности российских спортсменов выступать на международной арене.
Договор между ФХР и КХЛ, связанный с передачей лиге прав на проведение чемпионата России, действует до 2025 года.
«Скажу так – федерацию хоккея сегодняшняя ситуация со статусом чемпионата России и договор с КХЛ вполне устраивает.
ФХР обладает правами на проведение чемпионатов, первенств и Кубков России. Более того, мы по своему статусу и согласно государственной аккредитации Минспорта обязаны проводить такие соревнования.
Сегодня у есть нас действующий договор с КХЛ, пока все идет своим чередом, мы и КХЛ предпринимаем все необходимые действия исходя из того, что следующий сезон будет сыгран так же, как и предыдущий», – сказал гендиректор Федерации хоккея России.
Сами-то в это верите?
КХЛ по своей структуре создана под ФХР.
Сборная в ближайшие лет 10 играет только товарняки с немногочисленными согласными играть. Поэтому тема потеряла смысл.