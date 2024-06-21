ФХР об отношениях с КХЛ: «Федерация обладает правами на проведение чемпионатов и Кубков России. Договор с лигой нас вполне устраивает»

Дмитрий Курбатов высказался о текущих отношениях ФХР и КХЛ.

11 июня дума в первом чтении приняла законопроект о правовом статусе профессиональных спортивных лиг.

Он направлен на расширение прав лиг, повышение их автономии в целях проведения международных профессиональных спортивных соревнований для повышения готовности российских спортсменов выступать на международной арене.

Договор между и , связанный с передачей лиге прав на проведение чемпионата России, действует до 2025 года.

«Скажу так – федерацию хоккея сегодняшняя ситуация со статусом чемпионата России и договор с КХЛ вполне устраивает.

ФХР обладает правами на проведение чемпионатов, первенств и Кубков России. Более того, мы по своему статусу и согласно государственной аккредитации Минспорта обязаны проводить такие соревнования.

Сегодня у есть нас действующий договор с КХЛ, пока все идет своим чередом, мы и КХЛ предпринимаем все необходимые действия исходя из того, что следующий сезон будет сыгран так же, как и предыдущий», – сказал гендиректор Федерации хоккея России.