ФХР об отношениях с КХЛ: «Федерация обладает правами на проведение чемпионатов и Кубков России. Договор с лигой нас вполне устраивает»

Теги ФХР Государственная дума КХЛ Дмитрий Курбатов Министерство спорта России Политика ТАСС Хоккей

Дмитрий Курбатов высказался о текущих отношениях ФХР и КХЛ.

11 июня Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о правовом статусе профессиональных спортивных лиг.

Он направлен на расширение прав лиг, повышение их автономии в целях проведения международных профессиональных спортивных соревнований для повышения готовности российских спортсменов выступать на международной арене.

Договор между ФХР и КХЛ, связанный с передачей лиге прав на проведение чемпионата России, действует до 2025 года. 

«Скажу так – федерацию хоккея сегодняшняя ситуация со статусом чемпионата России и договор с КХЛ вполне устраивает.

ФХР обладает правами на проведение чемпионатов, первенств и Кубков России. Более того, мы по своему статусу и согласно государственной аккредитации Минспорта обязаны проводить такие соревнования.

Сегодня у есть нас действующий договор с КХЛ, пока все идет своим чередом, мы и КХЛ предпринимаем все необходимые действия исходя из того, что следующий сезон будет сыгран так же, как и предыдущий», – сказал гендиректор Федерации хоккея России. 

6 комментариев
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Фхр пускай развивает вхл, поднимает на новый уровень. А к кхл пускай не лезет. Между вхл и кхл пропасть ОГРОмнейших масштабов начиная от инфраструктуры до телевидения, про зарплаты я вообще молчу.
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Ответ Иван Буренков
Скорей бы КХЛ скинула со своих плеч этих "друзей"
Тогда СКА лишится возможности играть в сборную.
Сами-то в это верите?
КХЛ по своей структуре создана под ФХР.
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Еще бы, кого не устраивает получение денег из воздуха. Хотел бы я посмотреть на этого человека, Владик явно им не является.
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Скорей бы КХЛ скинула со своих плеч этих "друзей"
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Ответ alklimov2018
Тогда СКА лишится возможности играть в сборную. Сами-то в это верите? КХЛ по своей структуре создана под ФХР.
Обстоятельства изменились.
Сборная в ближайшие лет 10 играет только товарняки с немногочисленными согласными играть. Поэтому тема потеряла смысл.
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