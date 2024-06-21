ФХР планирует провести Кубок Первого канала-2024 в Москве или Санкт-Петербурге: «В другие города игрокам из московского региона тяжело ехать»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Дмитрий Курбатов календарь ТАСС сборная России U25 Хоккей

ФХР планирует провести Кубок Первого канала-2024 в Москве или Санкт-Петербурге.

Пауза в календаре Фонбет Чемпионата КХЛ, связанная с проведением турнира, продлится с 9 по 16 декабря.

«Пауза в сезоне очень маленькая, поэтому мы с учетом логистики и того, что у нас есть на подготовку и все остальное семь дней, и что в турнире участвуют сборные Беларуси и Казахстана, скорее рассмотрим проведение турнира в Москве или Санкт-Петербурге.

В других городах это проводить чисто логистически тяжело. Игрокам из московского региона тяжело ехать в другие города, особенно с учетом смены часовых поясов.

Повторюсь, у нас всего семь дней на сборы, прохождение тестов и на игры», – сказал гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов. 

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19 комментариев
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Да ваш кубок Первого канала вообще никому не нужен
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За Россию-25 будут играть:
Плотников, Андронов, Зайцев, Григоренко - новые, подающие надежду юниоры.
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Ну, конечно. Провести матчи, например, в Челябинске или Екатеринбурге охренеть как сложно. Разница в 2 часа помешает нормально восстанавливаться:) Плетут всякую ахинею.
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В СКА сменился курс на опытных игроков, им тяжко будет далеко летать лишний раз
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Ответ Melnikov1968
Ну, конечно. Провести матчи, например, в Челябинске или Екатеринбурге охренеть как сложно. Разница в 2 часа помешает нормально восстанавливаться:) Плетут всякую ахинею.
Да вообще обнаглели москвичи
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Из-за этих трёх ненужных команд встают на паузу 23 команды в КХЛ, популяризация хоккея
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А из регионов в Москву легко ехать, нет часовых поясов
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До Ярославля или Казани прям так тяжело ехать, ноги самолетными станут
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Может им,и на лёд не выходить…?🤔
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Очень противно читать такое от гендиректора ФХР. Позорище.
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Бедняги, остальным в Москву не тяжело же..
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Скажи правду, в регионах надо подготовку проводить, людей отправлять в командировки. по итого откаты не получишь. а здесь всё по накатанной и ехать никуда не надо.
ну и смотри сам эту чепушинную чепухню
куколок первого какала
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Собственно, никогда КПК за пределы Москвы/Петербурга/Сочи и не выбирался.
Пока в Москве/Петербурге на это счастье будут ходить, ФХР будет продолжать собирать кассу там.
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Да вообще обнаглели москвичи за такое бабло играть и ещё понимаете тяжело 🫤🫤🫤
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Ответ Илья Илья
А из регионов в Москву легко ехать, нет часовых поясов
И билеты норм так стоят
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А команда звезд ВХЛ приедет?
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Из Казахстана вообще-то в Омск проще добраться.
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Ответ Melnikov1968
Ну, конечно. Провести матчи, например, в Челябинске или Екатеринбурге охренеть как сложно. Разница в 2 часа помешает нормально восстанавливаться:) Плетут всякую ахинею.
не забывайте про самолетные ноги
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Ответ TIBET
Очень противно читать такое от гендиректора ФХР. Позорище.
Курбатов не гендиректор , а зиц- председатель Фунт !))
— Слушайте, вам нужен председатель? Официальный. Глава учреждения.
— Я сам глава.
— Вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу и сказали. Зачем Вы мне морочите голову два часа?! Я — Фунт! Я всю жизнь сидел за других, такая моя профессия — страдать за других.
— Так Вы подставное лицо?
— Да, я зиц — председатель Фунт. Я сидел при Александре II, Александре III, при Николае II, при Керенском я тоже сидел. При военном коммунизме я не сидел, не было работы. Зато как я сидел при НЭПе! Сразу видно человека из раньшего времени. Таких людей уж нет, а скоро совсем не будет. Где их взять? Я за четыре года провёл на свободе всего три месяца, а теперь я не узнаю нашего Черноморска...
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