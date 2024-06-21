ФХР планирует провести Кубок Первого канала-2024 в Москве или Санкт-Петербурге: «В другие города игрокам из московского региона тяжело ехать»
ФХР планирует провести Кубок Первого канала-2024 в Москве или Санкт-Петербурге.
Пауза в календаре Фонбет Чемпионата КХЛ, связанная с проведением турнира, продлится с 9 по 16 декабря.
«Пауза в сезоне очень маленькая, поэтому мы с учетом логистики и того, что у нас есть на подготовку и все остальное семь дней, и что в турнире участвуют сборные Беларуси и Казахстана, скорее рассмотрим проведение турнира в Москве или Санкт-Петербурге.
В других городах это проводить чисто логистически тяжело. Игрокам из московского региона тяжело ехать в другие города, особенно с учетом смены часовых поясов.
Повторюсь, у нас всего семь дней на сборы, прохождение тестов и на игры», – сказал гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов.
Плотников, Андронов, Зайцев, Григоренко - новые, подающие надежду юниоры.
ну и смотри сам эту чепушинную чепухню
куколок первого какала
Пока в Москве/Петербурге на это счастье будут ходить, ФХР будет продолжать собирать кассу там.
— Слушайте, вам нужен председатель? Официальный. Глава учреждения.
— Я сам глава.
— Вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу и сказали. Зачем Вы мне морочите голову два часа?! Я — Фунт! Я всю жизнь сидел за других, такая моя профессия — страдать за других.
— Так Вы подставное лицо?
— Да, я зиц — председатель Фунт. Я сидел при Александре II, Александре III, при Николае II, при Керенском я тоже сидел. При военном коммунизме я не сидел, не было работы. Зато как я сидел при НЭПе! Сразу видно человека из раньшего времени. Таких людей уж нет, а скоро совсем не будет. Где их взять? Я за четыре года провёл на свободе всего три месяца, а теперь я не узнаю нашего Черноморска...
Золотой теленок