ФХР планирует провести Кубок Первого канала-2024 в Москве или Санкт-Петербурге: «В другие города игрокам из московского региона тяжело ехать»

ФХР планирует провести Кубок Первого канала-2024 в Москве или Санкт-Петербурге.

Пауза в календаре Фонбет Чемпионата КХЛ, связанная с проведением турнира, продлится с 9 по 16 декабря.

«Пауза в сезоне очень маленькая, поэтому мы с учетом логистики и того, что у нас есть на подготовку и все остальное семь дней, и что в турнире участвуют сборные и , скорее рассмотрим проведение турнира в Москве или Санкт-Петербурге.

В других городах это проводить чисто логистически тяжело. Игрокам из московского региона тяжело ехать в другие города, особенно с учетом смены часовых поясов.

Повторюсь, у нас всего семь дней на сборы, прохождение тестов и на игры», – сказал гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов.