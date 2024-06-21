Форвард «Авангарда» Ткачев защитил диплом в СибГУФК на тему «Характерологические особенности юных хоккеистов»

Теги Авангард КХЛ психология Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев защитил диплом в СибГУФК.

28-летний форвард завершил обучение в Сибирском государственном университете физической культуры по специальности «Хоккей». 

«Наш нападающий Владимир Ткачев сегодня защитил диплом 🤓 «Характерологические особенности юных хоккеистов» – тема выпускной работы, Вова получил отметку «хорошо».

Мы поздравляем нашего лучшего ассистента с успешной защитой! Кто знает, может, наработки омского волшебника однажды пригодятся для Академии? 🥰» – говорится в телеграм-канале «Авангарда». 

Фото: телеграм-канал «Авангарда». 

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7 комментариев
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не, ну если сам писал диплом, то и за четверочку уважуха
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— И когда только ты, Борщов, всё успеваешь — и в фонтаны нырять, и на танцах драться?
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Поздравляем!! Желаем дальнейших успехов в спортивной карьере!
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“Характерологические особенности” — неплохо. Но до диссертации Булыкина с его “биомеханическими локомоциями спортсменов” не дотягивает.
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Такие защиты - это профанация образования.
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почём сейчас дипломы ????
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Характерология, характерологика🤔
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