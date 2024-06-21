Форвард «Авангарда» Ткачев защитил диплом в СибГУФК на тему «Характерологические особенности юных хоккеистов»

Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев защитил диплом в СибГУФК.

28-летний форвард завершил обучение в Сибирском государственном университете физической культуры по специальности «Хоккей».

«Наш нападающий Владимир Ткачев сегодня защитил диплом 🤓 «Характерологические особенности юных хоккеистов» – тема выпускной работы, Вова получил отметку «хорошо».

Мы поздравляем нашего лучшего ассистента с успешной защитой! Кто знает, может, наработки омского волшебника однажды пригодятся для Академии? 🥰» – говорится в телеграм-канале «Авангарда».

Фото: телеграм-канал «Авангарда».