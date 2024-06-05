КХЛ запустила проект БАЗА. В Большой Академии Знаний Атлетов хоккеисты смогут развить навыки финансовой и юридической грамотности, спортивной психологии и личного бренда

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КХЛ объявила о запуске образовательного проекта для хоккеистов.

В рамках реализации стратегии развития лига открывает для всех хоккеистов КХЛ возможность получения дополнительных знаний без отрыва от игр и тренировочного процесса.

БАЗА, или Большая Академия Знаний Атлетов – специальный обучающий проект, запустился 5 июня на ограниченную аудиторию и с 9 июля будет доступен для всех игроков Фонбет чемпионата КХЛ.

Хоккеисты получат возможность пройти онлайн-курсы по четырем направлениям, чтобы развить навыки в вопросах финансовой и юридической грамотности, спортивной психологии и личного бренда.

«Что отличает БАЗА от курсов общедоступных онлайн-школ:

– программа составлена по результатам исследования хоккеистов и на основе их запросов;

– в уроках разбираются реальные примеры из жизни спортсменов, учитывается образ жизни и особенности работы;

– формат уроков не похож на обычное обучение: большая часть теории упакована в видеоподкасты, в которых приняли участие эксперты и сами хоккеисты КХЛ;

– обучение проходит в специальном мобильном приложении, смотреть уроки и читать материалы можно на удобном устройстве даже офлайн. 

Экспертами стали специалисты из сферы финансов, права, психологии, личного бренда, в том числе опытные сотрудники и руководители лиги. Консультировали и принимали участие в записи материалов БАЗА главные тренеры и хоккеисты КХЛ.

Например, в блоке «Право хоккеиста» специалисты Юридического департамента и ЦИБ КХЛ рассказали о тонкостях контрактов, чтобы игроки четко понимали свои возможности и обязанности. Гостями и ведущими подкастов выступили Сергей Гимаев, Максим Гончаров, Алексей Кудашов, Григорий Панин и другие», – сказано в заявлении КХЛ.

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2 комментария
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Хорошее дело ! В добрый путь ! Дельцов околохоккейных пруд пруди!
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нужно было назвать проект ГОЙДА. а так очередной клуб миллионеров без образования, что тут ещё скажешь
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