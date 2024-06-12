Агент Ткачева пошутил о 5-летнем контракте с «Авангардом»: «Нас обманули, взяли и подсунули. Они знали, что Володя смотрит варианты в НХЛ, вопрос денег не стоял»

Агент Владимира Ткачева рассказал о заключении контракта с «Авангардом».

Сообщалось, что форвард получит минимум 600 млн рублей за 5 лет без учета бонусной части.

– Ты вытянул у «Авангарда» 5-летний контракт с Ткачевым…

– Я вытянул? Это они нас обманули (улыбается). Просто взяли и подсунули контракт, психологическое воздействие. Мы пришли, чтобы сказать совершенно другое.

– Говорят, что ты слил информацию о том, что у есть предложения из , и он может уехать.

– Я не имел никакого отношения. Какие-то слухи… Они, во-первых, там вообще не обращают на это внимания. Это никак не могло спровоцировать. Слухов много, и руководители клубов это знают. У всех есть возможность получить достоверную информацию.

Этот ход назревал. У нас была определенная договоренность при подписании контракта. Я знал, что в любой ситуации они эту договоренность выполнят.

Прежде чем они предложили контракт, они сказали: «Ребят, мы все понимаем, такая ситуация. Как бы нам после этого ни было тяжело и плохо, но мы дали свое обещание и мы его выполним. У нас есть такое предложение».

Они понимали, что, конечно, Володя смотрит туда, что я ему ищу варианты там [в НХЛ].

– Был вариант?

Варианты были. Клубы я не буду называть. Проблем с контрактом там для него не было. Он сказал: «Я готов ехать на любые деньги». Вопрос денег не стоял. Что он поехал бы за 1 миллион 700 [тысяч], или 1 миллион 100 [тысяч]. Он готов был поехать и за 1 миллион 100 [тысяч].

«Авангарду» мы не выкручивали руки. Контракт был готов. За пару недель с Забугой (спортивный директор « » – Спортс) обсуждали. Я сказал, что планируем отъезд. Он говорит: «А возможно, если мы сделаем альтернативное предложение...»

Я сказал: «Слушай, у него и так деньги нормальные, никаких вопросов по финансовым условиям у нас нет».

И мы пришли, контракт был готов. Единственное, что мы поменяли в контракте, это бонусы. Там стояли 25, 30, 35, 40, 45 – [бонус] за каждую сумму. Я говорю: «Мы это убираем и оставляем минимальную цифру 50 очков». Они сказали: «Тогда вопросов нет», – сказал агент .