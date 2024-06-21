Морис о давлении в финале Кубка Стэнли: «Когда тебе нечего терять, ты свободен. «Эдмонтон» стал ближе к цели, ставки выше для обеих команд»

Пол Морис считает, что «Эдмонтон» тоже будет под давлением в 6-м матче финала.

«Ойлерс» сыграют с «Флоридой» дома в шестом матче финала Кубка Стэнли при 2-3 в серии. Канадский клуб добился двух побед подряд после трех поражений на старте.

«Когда тебе нечего терять, ты свободен. Когда есть, что защищать, возникает чувство ответственности. Думаю, что давление теперь выравнивается.

Ставки повышаются для обеих команд, а не только для нас. Они стали ближе к цели, и в этом плане ситуация выравнивается», – сказал главный тренер «Пантерс».