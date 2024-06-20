Пол Маклин: «Макдэвид играет великолепно. Гретцки выиграл много Кубков Стэнли, но ему активно помогали партнеры»

Теги болельщики Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Пол Маклин Коннор Макдэвид Хоккей

Пол Маклин сравнил Коннора Макдэвида с Уэйном Гретцки.

Капитан «Эдмонтона» является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах.

«Макдэвид играет великолепно. Был еще один парень, которого звали Уэйн Гретцки, и он выиграл много Кубков Стэнли в Эдмонтоне. Но партнеры активно ему помогали.

В то же время, Коннор не смог бы сделать то, что он делает сейчас, без помощи товарищей по команде.

Когда кто-то бьет рекорды, я думаю, это здорово для болельщиков и для игры, что есть еще одно поколение игроков, которые могут делать такие вещи.

У команды все хорошо, а фан-база клуба жива. Когда болельщики «Ойлерс» заполняют трибуны во Флориде, это очень впечатляет», – сказал бывший тренер «Оттавы» Пол Маклин.

«Эдмонтон» делает этот финал волшебным. Теперь мы видим, что его победа вполне реальна

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2 комментария
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Ответ Alex Kim
совсем опустили остальных нефтяников. может их уволить, пусть один побегает
Новость хоть читали или после заголовка остановились?
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совсем опустили остальных нефтяников. может их уволить, пусть один побегает
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