Пол Маклин: «Макдэвид играет великолепно. Гретцки выиграл много Кубков Стэнли, но ему активно помогали партнеры»

Пол Маклин сравнил Коннора Макдэвида с Уэйном Гретцки.

Капитан «Эдмонтона» является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах.

«Макдэвид играет великолепно. Был еще один парень, которого звали Уэйн Гретцки, и он выиграл много Кубков Стэнли в Эдмонтоне. Но партнеры активно ему помогали.

В то же время, Коннор не смог бы сделать то, что он делает сейчас, без помощи товарищей по команде.

Когда кто-то бьет рекорды, я думаю, это здорово для болельщиков и для игры, что есть еще одно поколение игроков, которые могут делать такие вещи.

У команды все хорошо, а фан-база клуба жива. Когда болельщики «Ойлерс» заполняют трибуны во Флориде, это очень впечатляет», – сказал бывший тренер «Оттавы» Пол Маклин.

«Эдмонтон» делает этот финал волшебным. Теперь мы видим, что его победа вполне реальна