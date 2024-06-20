Морис о двух подряд поражениях в финале: «Подумаете, что лукавлю, но я чувствую себя комфортно. Не уверен, что давление перешло на сторону «Флориды»
Пол Морис поделился мыслями после двух поражений в финале от «Эдмонтона».
«Флорида» проиграла два матча подряд в финале Кубка Стэнли против «Эдмонтона», но все еще ведет 3-2 в серии.
«Вы можете подумать, что я лукавлю. Но я чувствую себя комфортно.
Понимаю ощущение счета 3-2, потому что большинство серий именно такие. Счет 3-0 – это скорее отклонение, не так ли? Дело в давлении.
Полагаю, что мы думаем об этих вещах, возможно, по-разному, и я не уверен, что согласился бы с оценкой того, что давление перешло на нашу сторону.
Счет в серии по-прежнему 3-2. Мы хорошо играли в равных составах в пятом матче, как и на протяжении всей серии», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.