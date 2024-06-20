Морис о двух подряд поражениях в финале: «Подумаете, что лукавлю, но я чувствую себя комфортно. Не уверен, что давление перешло на сторону «Флориды»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Пол Морис НХЛ Хоккей

Пол Морис поделился мыслями после двух поражений в финале от «Эдмонтона».

«Флорида» проиграла два матча подряд в финале Кубка Стэнли против «Эдмонтона», но все еще ведет 3-2 в серии.

«Вы можете подумать, что я лукавлю. Но я чувствую себя комфортно.

Понимаю ощущение счета 3-2, потому что большинство серий именно такие. Счет 3-0 – это скорее отклонение, не так ли? Дело в давлении.

Полагаю, что мы думаем об этих вещах, возможно, по-разному, и я не уверен, что согласился бы с оценкой того, что давление перешло на нашу сторону.

Счет в серии по-прежнему 3-2. Мы хорошо играли в равных составах в пятом матче, как и на протяжении всей серии», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

7 комментариев
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Не верю, что Морис может посыпаться и слить 0-3. Он один из самых, если не самый, сильный тренер нхл с точки зрения психологии
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+3
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Давление давлением, а что с игрой?.. Есть противоядие для МакДи?..
Противоядие всегда есть, спросите у грязного немца)
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Тебя переигрывает дебютант, детский тренер!) и в первой, и в третьей игре вы просто отскочили
+3
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Человек просто знает нечто, что и придает ему спокойствия :).
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+1
Ответ Дмитрий Якушевич
Не верю, что Морис может посыпаться и слить 0-3. Он один из самых, если не самый, сильный тренер нхл с точки зрения психологии
Что это значит и откуда такие заключения? Как мотиватор он слабенький, а что значит самый сильный в психологии?
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Ответ samogonof
Что это значит и откуда такие заключения? Как мотиватор он слабенький, а что значит самый сильный в психологии?
Ну реферат по психологии защитил на 5, вероятно
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