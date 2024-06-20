Швец-Роговой про пункт о расторжении контракта с «Динамо» в случае рецидива травмы: «Согласился без проблем. Спасибо вообще за то, что они заинтересованы во мне»

Артем Швец-Роговой рассказал про пункт о расторжении в контракте с «Динамо».

Из-за травмы форвард полностью пропустил сезон-2022/23 и провел 5 матчей в регулярном чемпионате-2023/24.

– В контракте с «Динамо» есть пункт о расторжении в случае рецидива, это была инициатива клуба? Как отнеслись к этому?

– Это наше общее решение, если не дай бог что-нибудь случится, не хочу, чтобы они взяли это на себя опять. И в принципе это будет неправильно, я считаю.

Спасибо им вообще за то, что они заинтересованы во мне. Я согласился на это без проблем, – сказал нападающий « » .