Швец-Роговой про пункт о расторжении контракта с «Динамо» в случае рецидива травмы: «Согласился без проблем. Спасибо вообще за то, что они заинтересованы во мне»

Теги травмы КХЛ Динамо Артем Швец-Роговой Спорт-Экспресс Хоккей

Артем Швец-Роговой рассказал про пункт о расторжении в контракте с «Динамо».

Из-за травмы форвард полностью пропустил сезон-2022/23 и провел 5 матчей в регулярном чемпионате-2023/24.

– В контракте с «Динамо» есть пункт о расторжении в случае рецидива, это была инициатива клуба? Как отнеслись к этому?

– Это наше общее решение, если не дай бог что-нибудь случится, не хочу, чтобы они взяли это на себя опять. И в принципе это будет неправильно, я считаю.

Спасибо им вообще за то, что они заинтересованы во мне. Я согласился на это без проблем, – сказал нападающий «Динамо» Артем Швец-Роговой.

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4 комментария
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Ответ Владислав Тонышев
Комментарий скрыт
Рассмешил меня. Какой результат? За всю историю 2 бронзовые медали , в советские годы из всех ныне действующих клубов больше всех поражений -из 1445 матчей 743 поражения, 508 побед и 194 ничьи-абсолютный рекорд поражений и больше всех пропущенных шайб 5779 (забито 4655) -абсолютный рекорд. Выше вас Воскресенский Химик, Крылья Советов , Торпедо Горький, Спартак, Динамо и ЦСКА. И только при газпроме взяли с горем пополам 2 кг . А сколько игроков из НХЛ затащили, сколько пылесосили все команды с момента прихода Газпрома -ничего не помогло. Динамо самый титулованный клуб страны 6 кратный чемпион России, всего 11 кратный чемпион страны . В этом году Металлург сравнялся с Динамо. А если брать с момента создания клуба то вам до Динамо и 100 лет не хватит, я уж не говорю про ЦСКА. В советские годы стабильно с 7 по 12 места - потому и середняк и донор очков. Уже чего только не делали и потолок зарплат под вас в лиге раздвигали и отдельно под Ковальчука радвигали под зарплату 250 млн-ничего не помогает. Уже пошли игроков ЦСКА скупать пачками. Осталось купить Ротенбергу мозги у Быкова. Бгггг
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Надеюсь, при таком взаимопонимании сотрудничество будет взаимно полезным. Это тот момент , который отличает большой клуб с историей от середняка ска.
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