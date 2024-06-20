Швец-Роговой об уходе из СКА: «Ротенберг позвонил, поблагодарил за работу и все. Вариантов продолжить карьеру там не было»

Теги СКА КХЛ Динамо Роман Ротенберг Артем Швец-Роговой Спорт-Экспресс Хоккей

Артем Швец-Роговой высказался о переходе из СКА в «Динамо».

– В чем в итоге не сошлись со СКА? Был ли вариант продолжать карьеру там?

– Наверное, нет. Роман Борисович [Ротенберг] позвонил после сезона, поблагодарил за работу и все. Они приняли такое решение, поэтому вариантов продолжить карьеру там не было.

– Как проходили переговоры с «Динамо»? Давно ли они велись?

– Переговоры прошли очень легко. Сразу, как только я узнал, что они интересуются мной, дал согласие, и в течение часа примерно все было улажено.

Потом уже мы ждали руководство «Динамо», у них там было собрание руководителей. Они хотели убедиться в том, что я здоров, что у меня все хорошо. Я предоставил все выписки, справки, отправил все это докторам динамовским, они посмотрели.

Я приезжал в Москву, встречался с ними, все это показывал, проходил тесты. Это не просто на словах было, что: «Я здоров, давайте, по рукам». Нет, я приехал, со всеми познакомился: с тренерским штабом, руководством, докторами, реабилитологами. Они меня посмотрели, бумаги. И потом уже окончательно договорились, – сказал нападающий «Динамо» Артем Швец-Роговой.

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8 комментариев
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Пока лечился у Ромки несколько раз приципы комплектования состава поменялись.
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Всё, как у обычных людей))
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Они приняли такое решение, это кто? "Генеральный менеджер" с "тренером" по составу нмежду собой не договорились?
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Деревяшка ушёл, слава богу
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Ответ zyxel76
Легенда СКА!
Объективно на легенду он никак не тянул, поэтому с ним и попрощались.
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Ответ Алексей Тор
Пока лечился у Ромки несколько раз приципы комплектования состава поменялись.
Ну кто же виноват в том, что он травмировался?
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