Швец-Роговой об уходе из СКА: «Ротенберг позвонил, поблагодарил за работу и все. Вариантов продолжить карьеру там не было»

Артем Швец-Роговой высказался о переходе из СКА в «Динамо».

– В чем в итоге не сошлись со ? Был ли вариант продолжать карьеру там?

– Наверное, нет. Роман Борисович [ ] позвонил после сезона, поблагодарил за работу и все. Они приняли такое решение, поэтому вариантов продолжить карьеру там не было.

– Как проходили переговоры с «Динамо»? Давно ли они велись?

– Переговоры прошли очень легко. Сразу, как только я узнал, что они интересуются мной, дал согласие, и в течение часа примерно все было улажено.

Потом уже мы ждали руководство «Динамо», у них там было собрание руководителей. Они хотели убедиться в том, что я здоров, что у меня все хорошо. Я предоставил все выписки, справки, отправил все это докторам динамовским, они посмотрели.

Я приезжал в Москву, встречался с ними, все это показывал, проходил тесты. Это не просто на словах было, что: «Я здоров, давайте, по рукам». Нет, я приехал, со всеми познакомился: с тренерским штабом, руководством, докторами, реабилитологами. Они меня посмотрели, бумаги. И потом уже окончательно договорились, – сказал нападающий « » .