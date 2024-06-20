Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от Крэйга Баттона, Силаев – 12-й, Чернышов – 24-й
Иван Демидов вошел в финальный рейтинг драфта НХЛ-2024 от Крэйга Баттона.
Топ-96 по версии эксперта TSN возглавил форвард Макклин Селебрини.
1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)
2. н Иван Демидов («СКА-1946»)
3. н Тидж Игинла («Келоуна Рокетс»)
4. з Зеев Байум (университет Денвера)
5. н Коул Эйзерман (программа USNTDP)
6. н Конста Хелениус («Юкурит»)
7. з Зейн Парех («Сагино»)
8. з Артем Левшунов (университет Мичигана)
9. н Кайден Линдстрем («Медисин Хэт»)
10. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)
...12. з Антон Силаев («Торпедо»)
...24. н Игорь Чернышов («Динамо»)
...31. н Егор Сурин («Локо»)
...36. н Матвей Гридин («Маскегон»)
...40. н Никита Артамонов («Торпедо»)
...61. з Матвей Шуравин (ЦСКА)
В большинстве рейтингов Левшунов действительно первый защитник, но не везде. Силаев второй дай бог у половины и это еще не все обновили свои рейтинги.
Байум провел яркий сезон, что среди студентов, где он самый результативный защитник, так и золото в молодежке США.
Парех тоже как бы тоже провел крутой год, за последних 30 лет, только Райн Элис выбивал больше очков и то в 19 лет, а не в 17. Там у паренька 50+ голов за два сезона.
Пакмуверы в цене и сложно упрекнуть Баттона в этом.
Главное, чтобы его список был не таким, как у большинства других, таких же "экспертов".
Ну и главная проблема Набокова относительно скромный рост - 185, это мало. В нынешней НХЛ очень мало вратарей ниже 187.
Слишком много факторов, которые говорят не пользу выбора Набокова так высоко. В 3-5 раунд уйдет