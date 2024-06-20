Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от Крэйга Баттона, Силаев – 12-й, Чернышов – 24-й

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Иван Демидов вошел в финальный рейтинг драфта НХЛ-2024 от Крэйга Баттона.

Топ-96 по версии эксперта TSN возглавил форвард Макклин Селебрини.

1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)

2. н Иван ДемидовСКА-1946»)

3. н Тидж Игинла («Келоуна Рокетс»)

4. з Зеев Байум (университет Денвера)

5. н Коул Эйзерман (программа USNTDP)

6. н Конста Хелениус («Юкурит»)

7. з Зейн Парех («Сагино»)

8. з Артем Левшунов (университет Мичигана)

9. н Кайден Линдстрем («Медисин Хэт»)

10. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)

...12. з Антон Силаев («Торпедо»)

...24. н Игорь Чернышов («Динамо»)

...31. н Егор Сурин («Локо»)

...36. н Матвей Гридин («Маскегон»)

...40. н Никита Артамонов («Торпедо»)

 ...61. з Матвей Шуравин (ЦСКА)

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13 комментариев
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Ответ dritty
Что-то Левшунов и Силаев упали сильно…
Это они в голове Бэттона "упали". У ВСЕХ опрошенных скаутов Левшунов защитник №1, Силаев №2.
+9
-2
+7
Ответ Борис Калашников
Это они в голове Бэттона "упали". У ВСЕХ опрошенных скаутов Левшунов защитник №1, Силаев №2.
Опрошенных кем и где?
В большинстве рейтингов Левшунов действительно первый защитник, но не везде. Силаев второй дай бог у половины и это еще не все обновили свои рейтинги.

Байум провел яркий сезон, что среди студентов, где он самый результативный защитник, так и золото в молодежке США.
Парех тоже как бы тоже провел крутой год, за последних 30 лет, только Райн Элис выбивал больше очков и то в 19 лет, а не в 17. Там у паренька 50+ голов за два сезона.

Пакмуверы в цене и сложно упрекнуть Баттона в этом.
+5
0
+5
Бэттон в своем репертуаре...
Главное, чтобы его список был не таким, как у большинства других, таких же "экспертов".
+4
-1
+3
Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Рейтинги это конечно хорошо, только Набокова выберут в первом раунде, человек Кубок Гагарина взял, был лучшим в КХЛ в 21 год, а его рисуют за первой сотней драфта.
Очень вряд ли кто-то так потратит первый пик (может и зря). Не так много вратарей берут в принципе в первом раунде, не очень редко в первый раунд попадают игроки переростки.
Ну и главная проблема Набокова относительно скромный рост - 185, это мало. В нынешней НХЛ очень мало вратарей ниже 187.
Слишком много факторов, которые говорят не пользу выбора Набокова так высоко. В 3-5 раунд уйдет
+3
0
+3
Что-то Левшунов и Силаев упали сильно…
+2
0
+2
Помню Матвея Гридина в Хабаровске совсем маленьким, с нами катался , пока его отец Андрей Викторович тренировал нас. Батя у него очень жесткий тип, Матвею удачи на драфте .
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Фещенко
Очень вряд ли кто-то так потратит первый пик (может и зря). Не так много вратарей берут в принципе в первом раунде, не очень редко в первый раунд попадают игроки переростки. Ну и главная проблема Набокова относительно скромный рост - 185, это мало. В нынешней НХЛ очень мало вратарей ниже 187. Слишком много факторов, которые говорят не пользу выбора Набокова так высоко. В 3-5 раунд уйдет
Третьяк 185, Гашек 185, это из великих. Сейчас Сарос играет в НХЛ, вообще 180. У Ильи 184, конечно не Василевский габаритами, но не так критично. Его в рейтингах задвинули за спины сырых пацанов, вратарей которые еще пороха не нюхали. А я в Илью верю, так же как и в каждого нашего парня выходящего на драфт НХЛ, всем им удачи.
+4
-3
+1
Политкорректный рейтинг. Но навряд ли.
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Фещенко
Опрошенных кем и где? В большинстве рейтингов Левшунов действительно первый защитник, но не везде. Силаев второй дай бог у половины и это еще не все обновили свои рейтинги. Байум провел яркий сезон, что среди студентов, где он самый результативный защитник, так и золото в молодежке США. Парех тоже как бы тоже провел крутой год, за последних 30 лет, только Райн Элис выбивал больше очков и то в 19 лет, а не в 17. Там у паренька 50+ голов за два сезона. Пакмуверы в цене и сложно упрекнуть Баттона в этом.
Левшунов первым среди защитников уйдет, Силаев во второй десятке первого раунда.
+1
-1
0
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