Швец-Роговой об обмене в СКА в 2019-м: «Возможно, для меня было бы лучше, если бы я остался в «Витязе». У меня были хорошие условия, играл много»

Теги СКА Витязь травмы КХЛ Динамо Артем Швец-Роговой Спорт-Экспресс Хоккей

Артем Швец-Роговой поделился воспоминаниями о переходе из «Витязя» в СКА.

Игрока обменяли в клуб из Санкт-Петербурга в сезоне-2019/20.

– Вспомните, как перешли из «Витязя». Вас обменяли в другую команду уже в начале сезона.

– Я просто взял телефон, а у меня там СМС: «Артем, ты переходишь в СКА. Завтра сбор во столько-то». Что тут еще сказать?

– Какие эмоции были? Ведь обменивали в топ-команду.

– Радость, конечно. Это классная, топовая команда, организация на высшем уровне. На тот момент я, возможно, остался бы в «Витязе», если оглядываться. Просто от меня ничего не зависело.

У меня были хорошие условия, играл много, с Сашей Семиным и Лешей Макеевым. Пришел как раз Кравец первый год тогда, собралась классная команда, у нас был хороший коллектив. Внутри раздевалки было все супер.

Возможно, для меня было бы лучше, если бы я остался в «Витязе» на тот момент, еще поиграл бы. И от Кравца было большое доверие. Не было смысла что-то менять.

Но если говорить про СКА, только дурак откажется от такого предложения.

– На тот момент все шло по нарастающей – и у вас, и «Витязь» тогда поднялся в таблице.

– На момент моего перехода «Витязь» был наверху таблицы, у нас там была большая победная серия, около 10 игр подряд. А у Питера как раз, когда я приехал, первые три игры мы проиграли, если не ошибаюсь. Такая была встряска.

– Наверное, все было бы немного более плавно в вашей карьере, если бы вы остались в «Витязе».

– С другой стороны, когда я перешел в СКА, тоже играл много. И партнеры классные у меня были. Но через пять-шесть игр получил повреждение и выбыл на два месяца. И с того момента все пошло с травмами.

Наверное, я играл бы чаще, если бы не мои болячки. Бывало, конечно, не попадал в состав, но очень редко.

Благодаря СКА я съездил на чемпионат мира. Мы там, правда, неудачно выступили. Ни в коем случае не хочу сказать, что все, что было в Питере, было плохо. Просто так сложилась судьба, много болячек произошло именно там.

Самый приятный момент в Питере – у меня там родилась дочка, поэтому этот город всегда буду помнить и любить, – сказал нападающий «Динамо» Артем Швец-Роговой.

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19 комментариев
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когда ж до вас допрет уже...
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Все в жизни можно оценивать с оговоркой возможно. Возможно, и не вспомнил бы про Витязь, кабы не больничный. До гипса жалеть было не о чем. Артёму доверяли, и он числился на хорошем счету у руководства
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Хорошее интервью видно не проникся Ромкиной заразной системой.
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Ответ Radik_2.0
когда ж до вас допрет уже...
Не нагнетай, никто не мешал ему в СКА играть. Сам же сказал, что всё из-за травм.
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Ответ DrDro
Наверное когда ска прекратит их заваливать баблом
да да, Ак Барс не заваливал Радулова балом ни разу))))
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Ответ Uriah Heep
Как говорится, все мы сильны задним умом.
Тут дело не в заднем уме а в его травмах.
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многим было бы лучше, если бы они не переходили в "систему"
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Ответ Calabasas
да да, Ак Барс не заваливал Радулова балом ни разу))))
Да заваливал конечно.
Как и салават, как и цска.
Но шутки про состав ска на две команды неспроста же взялись. Или все туда прут для того, чтоб легендарную систему познать?
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Ответ Calabasas
Тут дело не в заднем уме а в его травмах.
Неужели Вы думаете, что он бы заиграл у Ротенберга?! Этому человеку позволено все, и он реально гробит и хоккеистов, и хоккей в стране в целом со своей «системой».
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Ответ Uriah Heep
Неужели Вы думаете, что он бы заиграл у Ротенберга?! Этому человеку позволено все, и он реально гробит и хоккеистов, и хоккей в стране в целом со своей «системой».
Не только заиграл бы, а заиграл с шестым временем среди нападающих команды в плей-офф. Это если не рассматривать любую ситуацию через призму "часовню тоже Ротенберг развалил"
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Ответ amurseff03
Кто же знает что было бы, если ты остался в Витязя. Не факт, что не получил бы травму. И опять, лучше попробовать играть в топ клубе и жалеть, чем не попробовать жалеть.
А что мешает Витязю стать топ клубом? А, точно, вот такие вот сомнительные обмены топ игроков за мешок картошки...
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Ответ rabbitd12345
А что мешает Витязю стать топ клубом? А, точно, вот такие вот сомнительные обмены топ игроков за мешок картошки...
Наверное, то же, что мешает футбольному Алавесу стать топ-клубом в Испании
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Ответ Приорат70
Наверное, то же, что мешает футбольному Алавесу стать топ-клубом в Испании
Не помню, чтобы КХЛ равнялась на испанские футбольные клубы.
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Ответ rabbitd12345
Не помню, чтобы КХЛ равнялась на испанские футбольные клубы.
Равняться необязательно, просто спортивная жизнь в массе своей такова, что одни клубы условные Алавес или Витязь, а другие Реал или ЦСКА
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