Швец-Роговой об обмене в СКА в 2019-м: «Возможно, для меня было бы лучше, если бы я остался в «Витязе». У меня были хорошие условия, играл много»

Артем Швец-Роговой поделился воспоминаниями о переходе из «Витязя» в СКА.

Игрока обменяли в клуб из Санкт-Петербурга в сезоне-2019/20.

– Вспомните, как перешли из « ». Вас обменяли в другую команду уже в начале сезона.

– Я просто взял телефон, а у меня там СМС: «Артем, ты переходишь в СКА. Завтра сбор во столько-то». Что тут еще сказать?

– Какие эмоции были? Ведь обменивали в топ-команду.

– Радость, конечно. Это классная, топовая команда, организация на высшем уровне. На тот момент я, возможно, остался бы в «Витязе», если оглядываться. Просто от меня ничего не зависело.

У меня были хорошие условия, играл много, с Сашей Семиным и Лешей Макеевым. Пришел как раз Кравец первый год тогда, собралась классная команда, у нас был хороший коллектив. Внутри раздевалки было все супер.

Возможно, для меня было бы лучше, если бы я остался в «Витязе» на тот момент, еще поиграл бы. И от Кравца было большое доверие. Не было смысла что-то менять.

Но если говорить про СКА, только дурак откажется от такого предложения.

– На тот момент все шло по нарастающей – и у вас, и «Витязь» тогда поднялся в таблице.

– На момент моего перехода «Витязь» был наверху таблицы, у нас там была большая победная серия, около 10 игр подряд. А у Питера как раз, когда я приехал, первые три игры мы проиграли, если не ошибаюсь. Такая была встряска.

– Наверное, все было бы немного более плавно в вашей карьере, если бы вы остались в «Витязе».

– С другой стороны, когда я перешел в СКА, тоже играл много. И партнеры классные у меня были. Но через пять-шесть игр получил повреждение и выбыл на два месяца. И с того момента все пошло с травмами.

Наверное, я играл бы чаще, если бы не мои болячки. Бывало, конечно, не попадал в состав, но очень редко.

Благодаря СКА я съездил на чемпионат мира. Мы там, правда, неудачно выступили. Ни в коем случае не хочу сказать, что все, что было в Питере, было плохо. Просто так сложилась судьба, много болячек произошло именно там.

Самый приятный момент в Питере – у меня там родилась дочка, поэтому этот город всегда буду помнить и любить, – сказал нападающий « » .