Швырев о переходе в «Сочи»: «Я мог оказаться здесь и раньше, но тогда меня «Спартак» не отпустил. Два года усердно работал, чтобы вернуться в КХЛ»

Игорь Швырев высказался касательно перехода в «Сочи».

– Вы стали лучшим бомбардиром прошлого сезона в ВХЛ. Ждали, что приглашение из КХЛ обязательно поступит?

– Я мог оказаться в «Сочи» и раньше, но тогда меня «Спартак» не отпустил. Московский клуб обменял мои права в «Югру», и я поехал играть за Ханты-Мансийск.

Я ни о чем не жалею. В «Югре» мне доверяли, поддерживали, во всем помогали, поэтому я и смог набрать много очков. Два года я усердно работал, чтобы вернуться в КХЛ, – сказал нападающий «Сочи» Игорь Швырев.