Швырев о переходе в «Сочи»: «Я мог оказаться здесь и раньше, но тогда меня «Спартак» не отпустил. Два года усердно работал, чтобы вернуться в КХЛ»

Теги Спартак КХЛ Югра ВХЛ Сочи Игорь Швырев Хоккей

Игорь Швырев высказался касательно перехода в «Сочи».

– Вы стали лучшим бомбардиром прошлого сезона в ВХЛ. Ждали, что приглашение из КХЛ обязательно поступит?

– Я мог оказаться в «Сочи» и раньше, но тогда меня «Спартак» не отпустил. Московский клуб обменял мои права в «Югру», и я поехал играть за Ханты-Мансийск.

Я ни о чем не жалею. В «Югре» мне доверяли, поддерживали, во всем помогали, поэтому я и смог набрать много очков. Два года я усердно работал, чтобы вернуться в КХЛ, – сказал нападающий «Сочи» Игорь Швырев.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий