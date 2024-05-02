«Сочи» подписал лучшего бомбардира ВХЛ Швырева и защитника Мокрушева

«Сочи» совершил два трансфера.

Нападающий Игорь Швырев перешел в «Сочи» из «Югры» в результате обмена. С 25‑летним форвардом подписали односторонний контракт на два сезона.

В прошлом сезоне в составе «Югры» Швырев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 56 (25+31) очков в 54 матчах. В плей‑офф у него счету 9 (6+3) очков в 19 играх.

Кроме того, новичком «Сочи» стал 25-летний защитник Данил Мокрушев, подписавший двусторонний контракт сроком на один сезон. В прошлом сезоне Данил Мокрушев провел в составе «Рубина» из Тюмени 73 матча, в которых набрал 40 (16+24) очков.