Игорь Швырев: «Питер – один из самых красивых городов мира. Получаю удовольствие от каждого дня здесь. В сборной «Звезды и ВХЛ» отличная атмосфера, все продумано до мелочей»

Теги Кубок Первого канала Югра ВХЛ Игорь Швырев сборная России U25 Хоккей

Игорь Швырев высказался о вызове в «Звезды и ВХЛ» на Кубок Первого канала.

– Сегодня сборная «Звезды и ВХЛ» открывает турнир и встречается со сборной «Россия 25». В каком состоянии подходите к игре?

– Получаю удовольствие от каждого дня, проведенного в Санкт-Петербурге. У нас в сборной отличная атмосфера, все продумано до мелочей, интересные тренировки, эффектная форма. Плюс Питер – один из самых красивых городов мира. Отличный момент в карьере!

– Как о нем узнали?

– Первоначально вызова в сборную «Звезды и ВХЛ» не получил и, если честно, немного огорчился. Но потом во время одного из выездов «Югры» подошел доктор команды и сказал, что в Ханты-Мансийск пришел вызов из федерации. 

Был очень рад. Сборная страны – цель карьеры любого профессионального хоккеиста. Это не громкие слова, это правда.

– Чувствуете ажиотаж перед турниром?

– Санкт-Петербург – город хоккея. Все продумано до мелочей. А какую красивую форму для сборных России здесь придумали! 

Ребята говорят, что почти все билеты уже проданы. И никого это не удивляет.

– Что думаете о соперниках?

– На таком уровне все соперники – сильные. Помним, что год назад в Москве Кубок Первого канала взяли белорусы. Так что обе российские сборные сверхмотивированы порадовать болельщиков, – сказал нападающий «Югры» и команды «Звезды и ВХЛ» Игорь Швырев.

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