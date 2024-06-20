Экс-директор «Трактора» Баландин о Бурдасове: «Таких больших зарплат в КХЛ быть не должно. Не тот у нас уровень, чтобы платить эти деньжищи. Будет правильно, если контракт расторгнут»

Андрей Баландин критически высказался о зарплате Антона Бурдасова в «Тракторе».

«Мне кажется, что таких больших зарплат в быть не должно. Не тот у нас уровень, чтобы платить эти деньжищи. Игроки из НХЛ все равно сюда не приедут.

Если с расторгнут контракт, это будет правильно. Да, какие-то матчи он провел хорошо, был лидером и давал результат. Но команда ведь Кубок Гагарина не завоевала. Вот если бы Бурдасов сказал: «Я выиграю Кубок для Челябинска» и смог бы этого добиться… А когда ему просто 80 млн платят – это, я считаю, неправильно.

Также в команде есть расслоение. Шабанову платили 20 млн, – 50 млн, а Бурдасову – 80 млн. То есть результат дают одни, а деньги получают другие.

Зарплаты у хоккеистов должны быть в разумных пределах. Уровень сегодняшнего хоккея упал. Высокий был в Советском Союзе – 14 команд, в каждой по 20 человек и два тренера, даже точильщиков коньков не было. А сейчас такие штаты раздутые, такие бюджеты… Надо все это пересмотреть, что будет более правильно.

Почему многие хоккеисты не растут? Потому что они сытые, наевшиеся. В прямом и переносном смысле. Деньги, прежде всего, должны идти на развитие молодежи, на детский и массовый хоккей, на постройку ледовых дворцов. Сейчас мы теряем много ребят, для которых дорого заниматься хоккеем», – сказал бывший директор « » Андрей Баландин.