Экс-директор «Трактора» Баландин о Бурдасове: «Таких больших зарплат в КХЛ быть не должно. Не тот у нас уровень, чтобы платить эти деньжищи. Будет правильно, если контракт расторгнут»
Андрей Баландин критически высказался о зарплате Антона Бурдасова в «Тракторе».
«Мне кажется, что таких больших зарплат в КХЛ быть не должно. Не тот у нас уровень, чтобы платить эти деньжищи. Игроки из НХЛ все равно сюда не приедут.
Если с Бурдасовым расторгнут контракт, это будет правильно. Да, какие-то матчи он провел хорошо, был лидером и давал результат. Но команда ведь Кубок Гагарина не завоевала. Вот если бы Бурдасов сказал: «Я выиграю Кубок для Челябинска» и смог бы этого добиться… А когда ему просто 80 млн платят – это, я считаю, неправильно.
Также в команде есть расслоение. Шабанову платили 20 млн, Кравцову – 50 млн, а Бурдасову – 80 млн. То есть результат дают одни, а деньги получают другие.
Зарплаты у хоккеистов должны быть в разумных пределах. Уровень сегодняшнего хоккея упал. Высокий был в Советском Союзе – 14 команд, в каждой по 20 человек и два тренера, даже точильщиков коньков не было. А сейчас такие штаты раздутые, такие бюджеты… Надо все это пересмотреть, что будет более правильно.
Почему многие хоккеисты не растут? Потому что они сытые, наевшиеся. В прямом и переносном смысле. Деньги, прежде всего, должны идти на развитие молодежи, на детский и массовый хоккей, на постройку ледовых дворцов. Сейчас мы теряем много ребят, для которых дорого заниматься хоккеем», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.
я вообще думаю, что если / когда КХЛ внедрит типовой контракт, в котором будет базовый оклад, зависящий от возраста игрока, от количества сезонов и количества проведенных матчей, а дальше бонусы за основные показатели - голы, передачи, блок-шоты, перехваты, силовые, вбрасывания и т.п., а также командные бонусы за выход в плей-офф и за проход каждой стадии, тогда наступит намного больше порядка, и игроки будут лучше прогрессировать и выкладываться. в общем, идея такая, чтобы гарантированная часть была достаточно маленькой, В РАЗЫ меньше, чем сумма за результаты. Типа, оклад молодого до 20 лет на двух или трёх стороннем контракте - 1 млн, на одностороннем - 3 млн, за каждый сезон добавка к окладу - 1 млн или сколько-то процентов. а дальше - плата сугубо за результат: каждый гол - 500.000, пас - 250.000 и т.д. премия за победу в основное время - 500.000, победа в овертайме - 400.000, по буллитам - 300.000, поражение по буллитам - 200.000, поражение в овертайме - 100.000. тогда бывшие звёзды не будут получать просто за прошлые заслуги, но опытные игроки за свой опыт будут получать надбавку. и основные доходы будут за результаты, как индивидуальные, так и командные.
И тогда команды не будут переманивать чужих игроков, перебивая сумму предыдущего контракта, потому что у каждого игрока будет объективная и ПРОЗРАЧНАЯ цена. не будет условный Ротенберг определять, сколько стоит условный Серебряков.
Сейчас у нас потолок это 1,5 ляма на рыло.
Не актуальны уже эти разговоры.
Позорище, ещё не стыдятся
Пример советской эпохи вообще неактуален. "Точильщиков даже не было". Так можно и на деревянные клюшки перейти, на коньки из кожи, для восстановления пиво пить и потом по второму разу открывать для себя удобную экипировку, сервис и прочие блага цивилизации.
Это здорово, вы придумали. Признавать, что денег нет и заставлять играть за копейки.