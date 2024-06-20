Гусманов о Гру в «Тракторе»: «Сюрприз в какой-то мере. Клуб решил привнести североамериканские элементы в наш хоккей»
Равиль Гусманов оценил назначение Бенуа Гру главным тренером «Трактора».
– Насколько вас удивило назначение канадского главного тренера Бенуа Гру в «Трактор»?
– В какой-то мере это сюрприз. Но в клубе решили пойти по этому пути развития, привнести североамериканские элементы в наш хоккей.
Для болельщиков это будет интересно. Посмотрим, что из этого получится. Я всегда желаю «Трактору» только успеха и побед.
– Давно существует мнение, что тренер со стороны не может добиться результата с «Трактором».
– В «Тракторе» привыкли к другому, белоусовскому хоккею, поэтому интересно будет посмотреть, как иностранный специалист проявит себя, – сказал бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов.