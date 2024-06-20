Гусманов о Гру в «Тракторе»: «Сюрприз в какой-то мере. Клуб решил привнести североамериканские элементы в наш хоккей»

Равиль Гусманов оценил назначение Бенуа Гру главным тренером «Трактора».

– Насколько вас удивило назначение канадского главного тренера Бенуа Гру в «Трактор»?

– В какой-то мере это сюрприз. Но в клубе решили пойти по этому пути развития, привнести североамериканские элементы в наш хоккей.

Для болельщиков это будет интересно. Посмотрим, что из этого получится. Я всегда желаю «Трактору» только успеха и побед.

– Давно существует мнение, что тренер со стороны не может добиться результата с «Трактором».

– В «Тракторе» привыкли к другому, белоусовскому хоккею, поэтому интересно будет посмотреть, как иностранный специалист проявит себя, – сказал бывший тренер « » .