Панин о нокауте Робинсона: «Говорил ему: «Почему ты разговариваешь со мной по-английски?». «Салават» проиграл серию – значит, он поступил круто. Выиграли бы мы – был бы конченным»

Григорий Панин объяснил эпизод с ударом от Бадди Робинсона в плей-офф.

– Но мы не можем не спросить про самый горячий инцидент. Там все честно было с Робинсоном?

– Да что сейчас обсуждать уже? Было так, как было. Я, знаете, думаю, по этой ситуации, если серьезно... Вот есть такой игрок, как Гриша Панин. И к нему разное отношение: 50-60% его ненавидят, 50-40% нормально относятся – ну или совершенно другая статистика может быть.

Если кому-то это интересно, то я ему говорил: «Почему ты разговариваешь со мной по-английски?». Ну то есть это тоже такой, знаешь, как...

– Ты этим пытался его зацепить?

– Нет, это не то что какая-то тонкость, но как-то хотелось вывести на эмоцию. Не через «фак-фак-фак» английский вот этот. А просто хотелось, чтобы... Вот у нас есть такая штука, что часть иностранцев изучает какой-то...

– Язык, да, они пытаются.

– У нас Джош Ливо – вот он приехал, никогда не был в России. Под конец сезона он не то чтобы разговаривал, но он понимал, о чем мы говорим. Или Даррен Дитц – очень крутой, вот он большую работу здесь провел по изучению русского языка, потому что это реально тяжело.

А то, что касается того инцидента – да, наверное, это какая-то небольшая попытка на эмоцию вывести, но я и с его стороны могу посмотреть.

Перед тобой игрок, который ездит провоцирует, игрок, который в каждого хоккеиста «Трактора» втыкается. Я же перед этим два раза, можно сказать, ему воткнул – а это неприятно.

И там еще сам момент, наверное, предполагал именно меня выцепить – и он поступил так, как поступил. Честно / нечестно? С моей стороны – нечестно, с его стороны – молодец, для болельщиков «Трактора» – молодец, для болельщиков «Салавата» – плохой.

Судится только по результату серии. Серию мы проиграли – значит, он поступил круто для своей команды. Если бы мы выиграли – был бы конченным.

Самый прикол, что когда мы приехали на игру в Челябинск – это была третья – стоим, и я на какой-то момент ловлю себя на мысли, что я в данную секунду самый популярный человек в городе.

Потому что хоть отношение и негативное, хоть это какой-то антипиар, но все меня знают. И это еще транслируется по всей России!

Я думаю: «Блин, надо же так попасть». Робинсон молодец, все его поздравляют, а «почести» все выдают мне, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин в интервью «Скользкому льду».

«Нас размотало «Торпедо», но я сидел и кайфовал, как же классно они играют». Самый жесткий хоккеист лиги сильно повзрослел