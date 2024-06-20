Губернатор Челябинской области выложил фото с Панариным: «Обсудили возможные совместные проекты в Коркино. Здорово, что Артемий не забывает регион»
Губернатор Челябинской области выложил фото с форвардом Артемием Панариным.
«Рад был увидеться с Артемием Панариным. Обсудили возможные совместные проекты в его родном городе Коркино. Ну и хоккей, конечно.
Здорово, что Артемий не забывает регион. Каждый год приезжает, передает свой опыт и мастерство детям», – написал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.