Губернатор Челябинской области выложил фото с Панариным: «Обсудили возможные совместные проекты в Коркино. Здорово, что Артемий не забывает регион»

Губернатор Челябинской области выложил фото с форвардом Артемием Панариным.

«Рад был увидеться с . Обсудили возможные совместные проекты в его родном городе Коркино. Ну и хоккей, конечно.

Здорово, что Артемий не забывает регион. Каждый год приезжает, передает свой опыт и мастерство детям», – написал губернатор Челябинской области .