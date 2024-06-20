Губернатор Челябинской области выложил фото с Панариным: «Обсудили возможные совместные проекты в Коркино. Здорово, что Артемий не забывает регион»

Теги Рейнджерс фото НХЛ Артемий Панарин Политика соцсети Алексей Текслер Хоккей

Губернатор Челябинской области выложил фото с форвардом Артемием Панариным.

«Рад был увидеться с Артемием Панариным. Обсудили возможные совместные проекты в его родном городе Коркино. Ну и хоккей, конечно.

Здорово, что Артемий не забывает регион. Каждый год приезжает, передает свой опыт и мастерство детям», – написал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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15 комментариев
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Шевелюра возвращается
+26
0
+26
Не сомневаюсь, что Тёма действительно поможет землякам
+10
-1
+9
Ответ Пинающий Достоинства
Предыдущий губер тоже иностранные проекты обсуждал и …. укатил)
Традиция у наших губернаторов такая
+2
0
+2
Предыдущий губер тоже иностранные проекты обсуждал и …. укатил)
+3
-2
+1
Ответ Bzz Pvz
Артему осталось только наших пацанов на CB0 поддержать 💪🏿💪🏿🇷🇺☦️☪️
А что, их не нужно подерживать?
+17
-16
+1
Кудрявые волосы круто залысины ему закрывают, зачем он наголо брился
+1
-1
0
Ответ Хаскерс
Шевелюра возвращается
Видимо не к добру это
+3
-3
0
Ответ Пинающий Достоинства
Предыдущий губер тоже иностранные проекты обсуждал и …. укатил)
Традиция у наших губернаторов такая
0
0
0
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