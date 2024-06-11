Кучеров, Панарин, Макдэвид, Драйзайтль, Зибанежад, Пастрняк не забили «Флориде» в равных составах за 19 матчей плей-офф

Теги Рейнджерс Бостон Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Мика Зибанежад Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Давид Пастрняк Хоккей

«Флорида» не пропускает голы от ведущих игроков соперников в плей-офф НХЛ.

«Пантерс» под руководством тренера Пола Мориса выигрывают 2-0 в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

В первом раунде этого плей-офф «Флорида» прошла «Тампу» (4-1 в серии), во втором – «Бостон» (4-2), в третьем – «Рейнджерс» (4-2).

За 19 матчей в плей-офф против «Пантерс» нападающие Никита Кучеров, Давид Пастрняк, Мика Зибанежад, Артемий Панарин, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль в общей сложности не забили ни одного гола «Флориде» при игре в равных составах.

«Эдмонтон» до финала реализовывал почти 40% большинства. Против «Флориды» не заходит ничего

11 комментариев
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1,3,4,5,7й бомбардиры регулярки. Сильно.
+15
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+15
Очень внушительный показатель.
Помню как Куча хейтили за 7 очков в 5 матчах в 1 раунде против Флориды, хотя прихватывали его там очень серьезно.
+13
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+13
Какую Каролину прошла Флорида? Во 2-м раунде они прошли 4-2 Бостон.
+4
0
+4
Ответ Даник Муша
1,3,4,5,7й бомбардиры регулярки. Сильно.
И соответственно 5, 7, 10, 14, 34-й снайперы регулярки.
+4
0
+4
Ответ PAKETA 3.
и зачем ты это написал?)))))
Потому что пост про голы, а не про гол+пас
+2
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+2
Пантеры какие-то бешенные, не дают никому играть)
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Ответ albert_lucky
И соответственно 5, 7, 10, 14, 34-й снайперы регулярки.
и зачем ты это написал?)))))
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Ответ PAKETA 3.
и зачем ты это написал?)))))
См. ответ Владимири.
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