Кучеров, Панарин, Макдэвид, Драйзайтль, Зибанежад, Пастрняк не забили «Флориде» в равных составах за 19 матчей плей-офф
«Флорида» не пропускает голы от ведущих игроков соперников в плей-офф НХЛ.
«Пантерс» под руководством тренера Пола Мориса выигрывают 2-0 в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».
В первом раунде этого плей-офф «Флорида» прошла «Тампу» (4-1 в серии), во втором – «Бостон» (4-2), в третьем – «Рейнджерс» (4-2).
За 19 матчей в плей-офф против «Пантерс» нападающие Никита Кучеров, Давид Пастрняк, Мика Зибанежад, Артемий Панарин, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль в общей сложности не забили ни одного гола «Флориде» при игре в равных составах.
«Эдмонтон» до финала реализовывал почти 40% большинства. Против «Флориды» не заходит ничего
Помню как Куча хейтили за 7 очков в 5 матчах в 1 раунде против Флориды, хотя прихватывали его там очень серьезно.