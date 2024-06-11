Кучеров, Панарин, Макдэвид, Драйзайтль, Зибанежад, Пастрняк не забили «Флориде» в равных составах за 19 матчей плей-офф

«Флорида» не пропускает голы от ведущих игроков соперников в плей-офф НХЛ.

«Пантерс» под руководством тренера Пола Мориса выигрывают 2-0 в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

В первом раунде этого плей-офф « » прошла « » (4-1 в серии), во втором – «Бостон» (4-2), в третьем – « » (4-2).

За 19 матчей в плей-офф против «Пантерс» нападающие , Давид Пастрняк, , Артемий Панарин, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль в общей сложности не забили ни одного гола «Флориде» при игре в равных составах.

«Эдмонтон» до финала реализовывал почти 40% большинства. Против «Флориды» не заходит ничего