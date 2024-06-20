Никита Филатов: «Эдмонтон» сильнее «Флориды» по качеству и содержанию игры. И в первом матче «Ойлерс» переиграли соперника по моментам»

Никита Филатов считает, что «Эдмонтон» играет сильнее «Флориды».

« » дважды подряд обыграл «Флориду» в финале Кубка Стэнли, но все еще уступает 2-3 в серии.

«Можно смело сказать, что «Эдмонтон» в игре. Счет 3-2, серия едет в Канаду.

Ключевым фактором стало то, что до третьего периода пятой игры «Эдмонтон» выиграл шесть периодов подряд.

По качеству и содержанию игры «нефтяники» сильнее своего соперника.

Я б не стал забывать и то, что в первом матче «Эдмонтон» полностью переиграл «Флориду» по голевым моментам.

Но говорить о том, что « » сломалась, я б не стал. Она в прошлой игре практически вернулась», – сказал бывший нападающий «Коламбуса» .