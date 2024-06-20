8,5 млн зрителей – ТВ-аудитория 5-го матча «Флориды» и «Эдмонтона». В среднем рейтинги финала на 64% выше предыдущего

Более 8 миллионов зрителей смотрели пятый матч финала Кубка Стэнли.

« » обыграл (5:3) в пятом матче финала Кубка Стэнли, сократив отставание в серии – 2-3.

Во всей Северной Америке этот матч посмотрели 8,5 миллионов телезрителей (игра транслировалась на ABC, ESPN Platforms, CBC, Sportsnet и TVA Sports).

По сравнению с пятым матчем финала в прошлом сезоне («Вегас» – «Флорида») увеличение аудитории составило 61%.

В среднем в Северной Америке нынешний финал смотрят 7,2 миллионов зрителей. Рост аудитории по сравнению с предыдущим финалом – 64%.