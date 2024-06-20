8,5 млн зрителей – ТВ-аудитория 5-го матча «Флориды» и «Эдмонтона». В среднем рейтинги финала на 64% выше предыдущего

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон телевидение НХЛ Хоккей

Более 8 миллионов зрителей смотрели пятый матч финала Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» (5:3) в пятом матче финала Кубка Стэнли, сократив отставание в серии – 2-3.

Во всей Северной Америке этот матч посмотрели 8,5 миллионов телезрителей (игра транслировалась на ABC, ESPN Platforms, CBC, Sportsnet и TVA Sports).

По сравнению с пятым матчем финала в прошлом сезоне («Вегас» – «Флорида») увеличение аудитории составило 61%.

В среднем в Северной Америке нынешний финал смотрят 7,2 миллионов зрителей. Рост аудитории по сравнению с предыдущим финалом – 64%.

10 комментариев
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Вот что значит, когда один из клубов в финале канадский.
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Ответ Shaiba Bash
А если бы еще Рейнджерс вышли в финал вместо Флориды...
То Эдмонтон уже праздновал бы победу
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Когда Тампа с Монреалем играла, таких рейтингов не было. По крайней мере в интернете есть сведения о средней цифре той серии в 2,52 млн. зрителей. Очевидно одна из главных причин такой популярности сейчас - Макдэвид.
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+7
Канада всё бросает, и смотрит. Для них хоккей это религия
+6
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+6
Ответ Nosikedy
Когда Тампа с Монреалем играла, таких рейтингов не было. По крайней мере в интернете есть сведения о средней цифре той серии в 2,52 млн. зрителей. Очевидно одна из главных причин такой популярности сейчас - Макдэвид.
Одна из главных причин-это бесплатная трансляция на тв этого финала..
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А если бы еще Рейнджерс вышли в финал вместо Флориды...
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Так канадский клуб играет - ничего удивительного.
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Откуда берутся все эти цифры?
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«Сколько? Подержите мое пиво!» - заявил Роман Борисыч
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Ответ Shaiba Bash
А если бы еще Рейнджерс вышли в финал вместо Флориды...
Тоже хотел увидеть именно этот финал. Столкновение лоб в лоб двух самых играющих команд лиги - фантастическое зрелище! Это задало бы новый тренд в формировании команд. Хоккей бы от этого только выиграл.
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