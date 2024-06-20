Зак Хайман: «Эдмонтона» бы не было в финале без Макдэвида. Он главная причина, почему мы зашли так далеко. Коннор ведет нас за собой»

Зак Хайман заявил о важности Коннора Макдэвида для «Эдмонтона».

Капитан « » является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах.

«Эдмонтон» дважды подряд обыграл «Флориду» в финале Кубка Стэнли, но все еще уступает 2-3 в серии.

«Конечно, он ведет команду вперед с того момента, как пришел в клуб. Еще до того, как я перешел в «Эдмонтон», он был лидером команды, и от него этого вроде как ожидаешь.

Безусловно, не хочется оказывать дополнительного давления, но Коннор улучшает игру в самые необходимые для нас моменты. Он великолепен.

Он способен прибавить в игре в самые важные моменты. Очевидно, он – главная причина, почему мы зашли так далеко. Без него нас бы здесь не было.

Поэтому он продолжает вести нас за собой», – сказал нападающий «Ойлерс» .