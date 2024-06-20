Зак Хайман: «Эдмонтона» бы не было в финале без Макдэвида. Он главная причина, почему мы зашли так далеко. Коннор ведет нас за собой»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Зак Хайман Хоккей

Зак Хайман заявил о важности Коннора Макдэвида для «Эдмонтона».

Капитан «Эдмонтона» является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах.

«Эдмонтон» дважды подряд обыграл «Флориду» в финале Кубка Стэнли, но все еще уступает 2-3 в серии.

«Конечно, он ведет команду вперед с того момента, как пришел в клуб. Еще до того, как я перешел в «Эдмонтон», он был лидером команды, и от него этого вроде как ожидаешь.

Безусловно, не хочется оказывать дополнительного давления, но Коннор улучшает игру в самые необходимые для нас моменты. Он великолепен.

Он способен прибавить в игре в самые важные моменты. Очевидно, он – главная причина, почему мы зашли так далеко. Без него нас бы здесь не было.

Поэтому он продолжает вести нас за собой», – сказал нападающий «Ойлерс» Зак Хайман.

5 комментариев
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Без МакДи Эдмонтона вообще бы не было. Продолжалась бы ситуация 2010-2015
+13
-2
+11
Если Эдмонтон затащит в 7, при этом Макдэвид побьёт рекорд Гретцки, что вполне реально, то это будет лучшее выступление в истории, однозначно. Гретцки все же побеждал в своих походах за явным преимуществом, да и лига тогда была другой. Макдэвид играет в команде, которая объективно значительно слабее своего оппонента, причем, наверное, даже в финале конфы была тоже слабее.
+7
-1
+6
Удачи в следующем матче! МакДи молодец! Хоть я и болею за Флориду)
+3
-1
+2
Эдмонтона в плэй-офф бы 100500 лет не было, а не в финале
+4
-2
+2
Вот уж действительно игрок-поколение, который сделал из не самой сильной команды до своего прихода кантендера. Вряд ли у Бедарда получится также в Чикаго
+3
-2
+1
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