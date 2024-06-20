43-летний Губин о действующей карьере Ягра: «Наверное, он следит за формой, не позволяет себе лишнего. Может, и я в 52 выйду за «Химик» на полпериода» 

Олег Губин допустил, что сыграет в официальном матче в возрасте 52 лет.

43-летний специалист вошел в тренерский штаб «Химика» и будет отвечать за нападение и развитие.

— Завершая карьеру в 43 года, понимаете, как удается играть в 52?

— Наверное, он следит за формой, не позволяет себе лишнего. Ну, и очень любит свое дело. Я сам такой же. И здоровье, и силы позволили бы еще немножко пообманывать хоккей. (Улыбается).

— Вы стали самым возрастным хоккеистом в истории . Каково было это осознавать?

— Радует, что доиграл до такого возраста. Можно в команде находиться и в 50 лет, но не приносить пользы. Даже не знаю: если я закончил, то кто сейчас будет самым возрастным?

— Рекорд в России принадлежит Фетисову — в 51 год он провел официальную игру в КХЛ за ЦСКА.

— Помню тот матч. Ладно, может, и в 52 выйду за «Химик» на полпериода. Буду держать себя в хорошей физической форме!

— Регулярными походами в зал?

— И не только. Если разрешат выходить на лед с командой, воспользуюсь возможностью, – сказал экс-нападающий « » и член Совета депутатов Воскресенска от «Единой России» .