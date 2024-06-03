Губин вошел в тренерский штаб «Химика». Он будет отвечать за нападение и развитие

Олег Губин вошел в тренерский штаб «Химика».

Ранее воскресенский клуб возглавил Егор Башкатов. В его тренерский штаб также вошли тренер нападающих Павел Воробьев, тренер защитников Артем Караваев, тренер вратарей Дмитрий Шамыгин и тренер по ОФП Алексей Маслов.

Губин будет отвечать за нападение и развитие.

Прошедшие семь сезонов – с 2017 года – форвард провел в ВХЛ в составе «Химика». В минувшем сезоне он сыграл в 47 играх регулярного чемпионата и набрал 31 (6+25) очко. В плей-офф он отметился 5 (4+1) баллами в 13 матчах.

Последняя для него игра состоялась 30 марта – «Химик» уступил в плей-офф «Югре» (2:4). В общей сложности Губин провел в лиге 374 матча и набрал 192 (69+123) очка.

В Фонбет Чемпионате КХЛ Олег Губин играл за «Северсталь», «Спартак», «Сибирь», «Автомобилист» и «Амур». Всего он провел в лиге 543 игры и набрал 179 (80+99) баллов.

30 мая стало известно, что Губин стал депутатом Совета депутатов Воскресенска от «Единой России».