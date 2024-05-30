43-летний Губин стал депутатом Совета депутатов Воскресенска от «Единой России». Форвард провел 496 игр в КХЛ, 308 – в ВХЛ за «Химик»
Хоккеист Олег Губин начал политическую карьеру.
43-летний нападающий стал депутатом Совета депутатов Воскресенска от «Единой России» по пятимандатному округу.
«Уважаемые воскресенцы! Выражаю огромную благодарность каждому из вас, кто отдал свой голос за мою кандидатуру.
Выборы закончились, но работа только начинается. Вместе у нас все получится!», – написал Олег Губин.
Прошедшие семь сезонов – с 2017 года – форвард играл в ВХЛ за «Химик».
В общей сложности Губин провел в лиге 308 игр в регулярных чемпионатах и набрал 163 (56+107) балла.
В КХЛ Губин играл за «Северсталь», «Спартак», «Сибирь», «Автомобилист» и «Амур». Всего провел в лиге 496 матчей и набрал 163 (77+88) очка.
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