43-летний Губин о завершении карьеры: «Если не будет хватать народу в «Химике» – может, еще выскочу. Поиграл бы, но предложили стать тренером»

Теги Химик Воскресенск Олег Губин КХЛ ВХЛ Политика Хоккей

Олег Губин рассказал о том, как принял решение о завершении игровой карьеры.

43-летний специалист вошел в тренерский штаб «Химика», он будет отвечать за нападение и развитие. 

– Перед началом сезона-2023/24 вы раздумывали, позволит ли сыграть здоровье, и решились продолжить карьеру. Что осталось за кадром?

– Серьезных травм, слава богу, не было. Только небольшое повреждение, но это бывает у всех. Огромная благодарность доктору «Химика»! Здоровье позволило отыграть весь сезон так, что ничего не болело.

– Вы стали вторым бомбардиром «Химика» в регулярке – наверняка было много аргументов за то, чтобы продолжать.

– Долго все взвешивал. Если бы по статистике был провальный сезон, закончил бы не раздумывая. Да и возраст уже: стоишь на скамейке, а вокруг одни 20-летние.

– В какой момент решение завершить карьеру стало окончательным?

– Я и после сезона думал, стоит ли заканчивать. Поступило предложение стать тренером – решил воспользоваться шансом. Еще немного бы поиграл...

Сейчас не будет хватать народу в команде – может, еще выскочу (смеется). Кроме шуток, все возможно, – сказал экс-нападающий «Химика» и член Совета депутатов Воскресенска от «Единой России» Олег Губин.

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3 комментария
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Такие девушки как звезды 👩 ..... ))))
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Достойно, второй бомбардир команды в таком возрасте
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